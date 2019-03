Gwiazdor MMA oskarżony o rozbój. A właśnie zakończył prace społeczne za atak na autobus

Do zdarzenia doszło w okolicy hotelu Fontainebleau w Miami Beach. Wszystko rozegrało się przed godziną 5 rano czasu miejscowego. Irlandczyk zauważył, że jeden z fanów chce mu zrobić zdjęcie. Jeśli wierzyć relacjom świadków i samego poszkodowanego, Anglika Ahmeda Abdirzaka, były mistrz UFC najpierw uderzył mężczyznę w rękę. Wytrącił mu telefon, nadepnął na niego kilka razy, po czym podniósł, schował do kieszeni i odszedł.

Prace w kościele nie pomogły

Całe zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Policja zatrzymała McGregora w jego domu na Florydzie. Zawodnik został oskarżony o rozbój i wandalizm, za co grozi mu od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. 22-latek wycenił swój telefon na 1000 dolarów.



MBPD has arrested and charged Conor McGregor, DOB: 7/14/88, with Strong Arm Robbery and Criminal Mischief, both felonies. Please see arrest report and booking photo below. No additional information will be provided. pic.twitter.com/9HdkRWPnd8 — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 12, 2019

W poniedziałek wieczorem Irlandczyk opuścił areszt, po wpłaceniu kaucji w wysokości 12,5 tys. dol. Jego prawnik Samuel J. Rabin jr bagatelizuje całą sprawę twierdząc, że doszło jedynie do "drobnej sprzeczki", a McGregor "docenia działania policja i będzie z nią współpracował".

Pirat drogowy Conor McGregor znów ukarany. "Muszę jeździć bezpieczniej" Popularny... czytaj dalej » Co ciekawe, zaledwie kilka dni temu zawodnik z Dublinu zakończył prace społeczne w dwóch kościołach na Brooklynie. Była to część kary, jaką musiał odbyć za atak na autobus z zawodnikami UFC, do którego doszło przed galą w kwietniu ubiegłego roku. Obrażeń doznali wtedy Ray Borg i Michael Chiesa – pierwszy miał uraz oka, drugi spore rozcięcia na głowie. Obaj nie mogli stoczyć swoich pojedynków. Głównym celem ataku był inny zawodnik Chabib Nurmagomiedow oraz jego team.

Około 100 milionów dolarów

W ostatnich latach Irlandczykowi nie idzie pod względem sportowym, ale i tak zarabia ogromne pieniądze. W 2017 roku były mistrz UFC w kategorii piórkowej i lekkiej stoczył pierwszą bokserską walkę w karierze. Zgodnie z przewidywaniami musiał uznać wyższość Floyda Mayweathera, zainkasował jednak około 100 milionów dolarów.

Natomiast w październiku roku ubiegłego "The Notorious" powrócił do klatki UFC - przegrał ze wspomnianym Nurmagomiedowem przez poddanie w 4. rundzie. Pensja podstawowa dla McGregora wyniosła za ten pojedynek trzy miliony dolarów.