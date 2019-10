McGregor złożył życzenia i zaprosił do walki. "Gaża na cele charytatywne"

McGregor o swoim ataku na 50-latka. "Oglądanie tego jest jak wbicie sztyletu w moje serce" Conor McGregor... czytaj dalej » Ostatnie miesiące nie są najlepsze dla McGregora. Nie dość, że były czempion kategorii piórkowej i lekkiej nie walczył od października ubiegłego roku, to na dodatek co i rusz ma problemy z prawem. W marcu w Miami rozbił, a następnie zabrał telefon jednemu z kibiców. Został zatrzymany, ale opuścił areszt po wpłaceniu 5 tysięcy dolarów grzywny.

W tym samym miesiącu "New York Times" napisał, że Irlandczyk w swoim rodzinnym Dublinie mógł dopuścić się napaści na tle seksualnym, a policja bada sprawę. Natomiast w kwietniu uderzył starszego mężczyznę w jednym z irlandzkich pubów - pierwsza rozprawa odbyła się 11 października, grozi mu sześć miesięcy pozbawienia wolności. Obie strony wrócą na salę sądową 1 listopada.

Grudzień w Las Vegas

Ostatnio mało było w tym wszystkim miejsca na sport. McGregor (21-4) w swoim kraju trenował MMA i boks, od czasu do czasu ponoć brał udział w walkach amatorskich. Ponadto, według licznych doniesień "Notorious" negocjował z UFC datę, miejsce i gażę za kolejny pojedynek, ale brakowało konkretów. Aż do teraz.



Happy birthday Frankie, see you in December. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 października 2019

Irlandczyk zareagował na urodzinowe życzenia, jakie federacja UFC złożyła 38-letniemu Frankie'emu Edgarowi (23-7), byłemu mistrzowi kategorii lekkiej. "Wszystkiego dobrego z okazji urodzin Frankie, do zobaczenia w grudniu" – napisał. Odpowiedź? "Dzięki kolego, już się zgodziłem (na walkę) i teraz wszystko zależy od ciebie i Dany White'a".

McGregor zwrócił się również do szefa UFC: "Dalej White, zrób tę walkę. Moją gażę przekaż na cele charytatywne".



There you go White, make the bout. Give my purse to charity.

First responders.

One for All! @ProperWhiskey — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 października 2019

Ponieważ McGregor jest zbyt dużym nazwiskiem, by walczyć na mniejszych galach, jedyna możliwość na jego występ to gala UFC 245, która odbędzie się w Las Vegas 14 grudnia.

Na pojedynek wieczoru zaplanowano starcie mistrza kategorii półśredniej Kamaru Usmana z Colby Covingtonem. Oprócz tego na gali odbędzie się jeszcze starcie o pas kategorii piórkowej oraz walka kobiet o mistrzostwo kategorii koguciej. Gdyby dodać do tego konfrontację McGregora z Edgarem, to jak zawsze z końcem roku UFC zafundowałoby kibicom prawdziwe święto sportów walki.

Ostatnio przegrywał

Swój ostatni pojedynek w UFC McGregor stoczył w październiku ubiegłego roku. Przegrał wówczas w 4. rundzie przez dźwignię na kark z mistrzem kategorii lekkiej Chabibem Nurmagomiedowem. Po walce doszło do zamieszania i bójki, w wyniku której McGregor i Nurmagomiedow zostali tymczasowo zawieszeni przez Komisję Sportową Stanu Nevada.

W 2017 r. Irlandczyk stoczył jak do tej pory jedyną walkę bokserską. Wówczas przegrał przez techniczny nokaut w 10. rundzie z Floydem Mayweatherem jr. Za walkę zainkasował – w zależności od źródła – od 95 do 110 milionów dolarów.