Brutalny faul, a potem ciosy i kopnięcia. Bójka w meczu futsalu

Wszystko zaczęło się, gdy przy stanie 4:4 sędziowie dopatrzyli się przewinienia zawodnika KS-u Gniezno Michała Roja. Tym samym goście dostali przedłużony rzut karny. Bramkarz gospodarzy Dawid Kasprzyk obronił strzał Amadeusza Brzoski, który postanowił wykonać dobitkę – zrobił to jednak tak niefortunnie, że brutalnie sfaulował golkipera.

W tym momencie na parkiecie pojawili się niemal wszyscy zawodnicy. Początkowo doszło do przepychanki, która za moment przerodziła się w bójkę. Nie zabrakło ciosów prostych, kopnięć, obaleń, a także tzw. soccer kicków – kopnięć w leżącego rywala.

"Do 34. minuty był to typowy 'mecz walki'. Wszystko zmieniło się w momencie, w którym do przedłużonego karnego podszedł Brzosko. Golkiper gospodarzy zdołał obronić strzał naszego zawodnika, który po chwili ruszył do dobitki, wślizgiem atakując odbitą piłkę i z impetem wpadając w bramkarza z Gniezna. Po tej sytuacji cała ławka rezerwowa gospodarzy wbiega na parkiet, atakując leżącego futsalistę FC10. W jego obronie staje kolejny nasz gracz, po czym zostaje potraktowany jak w KSW" - napisano na oficjalnym Facebooku ekipy ze Zgierza.

- Głupie zachowanie rywala – powiedział o faulu Brzoski szkoleniowiec KS-u Adam Heliasz. - Tak się nie gra, tak się nie zachowuje. Słuszna kartka sędziego. Później nerwy puściły. Wiadomo, że chłopacy stanęli w obronie swojego kolegi. Niepotrzebnie, bo takie sytuacje nie mogą mieć miejsca na boisku – podkreślił w rozmowie z serwisem futsal-polska.pl.

Po meczu trafił do szpitala

Istniało podejrzenie, że bramkarz gnieźnian doznał złamania nosa, po meczu został przewieziony do szpitala. Na szczęście przypuszczenia nie potwierdziły się. Natomiast faktem jest, że czerwone kartki dostało trzech zawodników gości: Brzosko, Norbert Magdziarek i Szymon Lewandowski. Ostatni z wymienionych jest zagrożony dłuższą dyskwalifikacją.

KS Gniezno wykorzystał grę w przewadze i zwyciężył 7:4, dzięki czemu awansował na 10. miejsce w tabeli.