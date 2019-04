Eksperymenty w Williamsie. Kubica jeździł szybciej z częściami bolidu kolegi

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

W Australii, Bahrajnie i ostatnio w Chinach auta Williamsa przyjeżdżały na szarym końcu. Kubica w każdym wyścigu był za plecami Russella. 21-letni Brytyjczyk również w kwalifikacjach uzyskiwał lepsze rezultaty.



Niespodziewane probl­emy Kubicy. "Chłopaki nie mogły zdjąć koła" Grand Prix Chin... czytaj dalej » Kubica w Bahrajnie zasugerował, że bolidy, choć ustawione tak samo, zachowują się zupełnie inaczej. Dodał, że inżynierowie nie wiedzą, dlaczego tak się dzieje.



O tym, że istnieje wyraźna rozbieżność między maszynami napisał ostatnio Hughes. Na łamach motorsportmagazine.com wyjaśniał, że różnica w balansie areodynamicznym (dokładnie podczas hamowania do zakrętu) w aucie Kubicy wynosi osiem procent, powodując nadsterowność. Mówiąc inaczej, jego bolid prowadzi się znacznie trudniej.

Kubica szybszy z częściami bolidu Russella

Hughes ujawnił, że w Szanghaju inżynierowie brytyjskiego teamu postanowili zmodyfikować auta. Kubica w piątkowych treningach dostał podłogę oraz przednie skrzydło z bolidu Russella. I w obu sesjach był szybszy od kolegi (podobnie było podczas niedawnych testów w Bahrajnie, gdzie zawodnicy Williamsa mieli do dyspozycji samochód Kubicy).



Hamilton wygrał historyczny wyścig. Kubica dojechał do mety Jubileuszowy,... czytaj dalej » Następnego dnia, podczas kwalifikacji, bolidy wróciły do poprzednich ustawień. Brytyjczyk osiągnął lepszy czas jednego okrążenia od Polaka (o 0,028 s), choć swój rezultat określił jako "bardzo słaby".



Dziennikarz motorsportmagazine.com zwrócił uwagę, że wymiana części, mająca wyjaśnić anomalie między dwoma identycznie ustawionymi samochodami, potwierdziła problem, ale nie ujawniła jego źródła.



- Zespół nie panuje nad tym, co dzieje się z autem - wyznał Kubica po kolejnych nieudanych kwalifikacjach w Chinach. - Zaskoczyło mnie to, że zaraz po wyjechaniu balans był zupełnie inny niż wcześniej. Starałem się to poprawić ustawieniami na kierownicy. Musimy ten problem przeanalizować, bo te zmiany balansu i przyczepności stają się naszą wizytówką - dodał przed kamerą Eleven Sports.



Czwarty wyścig w sezonie - Grand Prix Azerbejdżanu - odbędzie się 28 kwietnia.