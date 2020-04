"Sezon mi nie wyszedł". "Kwadrans" z Maciejem Staręgą

Zakończony sezon Pucharu Świata w biegach narciarskich nie był najbardziej udany w wykonaniu Macieja Staręgi. Polski zawodnik był 72. w klasyfikacji generalnej.

Kwadrans z Izabelą Marcisz. "Ten rok będzie trudny dla zawodników" Jedna z... czytaj dalej » - Kocham to, co robię. Mimo że sezon mi nie wyszedł, nie ma we mnie frustracji. Wiem doskonale, ile włożyłem pracy w przygotowania - ocenił najmłodszy Polak, który zdobył punkty Pucharu Świata w biegach narciarskich.

Dostali plany

Ze względu na pandemię COVID-19 przygotowania do nowego sezonu są utrudnione, ponieważ zawodnicy nie mogą spotkać się osobiście ze szkoleniowcem kadry A Czechem Lukasem Bauerem.

- Od 1 maja zaczynamy na spokojnie wprowadzenie w trening. Fizycznie nie możemy się na razie spotkać z trenerem. Aktualnie czekamy na informacje z Polskiego Związku Narciarskiego. Dostaliśmy plan i indywidualnie go realizujemy. Na razie jest rower na trenażerze i bieganie - wyliczał Staręga.

Plany olimpijskie

Jego celem są igrzyska olimpijskie za dwa lata w Pekinie.

- Mam taką wizję i chciałbym dotrwać do Pekinu, mimo że nie jest jakoś różowo, jeśli chodzi o zarobki. Mam odłożone, kocham to, co robię i chciałbym się rozwijać. Te igrzyska są wizją na spełnienie się. Liczę, że do trzech razy sztuka i będę mógł tam zaprezentować swój dobry poziom - zapowiedział 30-letni zawodnik pochodzący z Siedlec.

