Kontrowersyjny taryfikator na Wimbledonie. Większa grzywna za rakietę niż za słowa o bombie

Bez dwóch zdań Wimbledon to turniej, który ze wszystkich imprez wielkoszlemowych przykłada największą wagę do etykiety. Nie zmienia swojego konserwatywnego podejścia do jednolicie białych strojów, nie przymyka też oczu na występki tenisistów.

Już w zeszłym tygodniu organizatorzy podjęli kontrowersyjną decyzję o odebraniu Bernardowi Tomiciowi całej wypłaty za mecz 1. rundy, w którym Australijczyk przegrał z Jo-Wilfriedem Tsongą 2:6, 1:6, 4:6. Komisja dyscyplinarna uznała, że Tomić "przeszedł obok meczu", czyli nie włożył wystarczająco dużo wysiłku, by wygrać. Najwyższa grzywna w historii turnieju, w wysokości 45 tys. funtów, zdziwiła lidera rankingu tenisistów Novaka Djokovicia.

W poniedziałek służby prasowe Wimbledonu poinformowały o kolejnych karach za pierwszy tydzień rywalizacji. Na tapecie znalazło się przede wszystkim zachowanie Fogniniego.

"Przeklęci Anglicy"

- Chciałbym, żeby wybuchła tu bomba - wymamrotał Fognini w trakcie meczu 3. rundy z Tennysem Sandgrenem. Włoski tenisista przegrał 3:6, 6:7 (12-14), 3:6, ale sfrustrowany był przez cały mecz. Miał wielkie pretensje o to, że organizatorzy Wimbledonu wyznaczyli jego spotkanie na małym korcie numer 14, choć był zawodnikiem rozstawionym. - Czy to fair grać tutaj? Przeklęci Anglicy, przeklęci. Chciałbym, żeby w tym klubie wybuchła bomba - Fognini powiedział pod nosem, ale wystarczająco głośno, by wychwyciły to mikrofony.

Za występek na US Open w 2017 roku, kiedy zwyzywał panią sędzię, ciąży na nim wyrok w zawieszeniu. Jeśli do 2020 roku Włoch popełni "poważne wykroczenie", zostanie zdyskwalifikowany z dwóch turniejów wielkoszlemowych.

Z Fogninim organizatorzy turnieju obeszli się jednak nadzwyczaj łagodnie - jego słowa zostały wycenione na zaledwie 2,4 tys. funtów, a występek nie nie został zakwalifikowany jako poważne wykroczenie.

Więcej od Włocha zapłaci Serena Williams, która roztrzaskała rakietę o kort - na jednym z treningów jeszcze przed meczem w 1. rundzie. Wimbledoński taryfikator przewiduje za to 8 tys. funtów.

So get this, Serena Williams (a woman) was fined $10,000 for accidentally damaging a court during a practice from her racket.



Fabio Fognini (a man) was fined only $3,000 for saying 'I wish a bomb would hit Wimbledon” during his losing match.



I see a problem. pic.twitter.com/h4WDRKbka3 — Eric Perry (@EricpNBC12) 9 July 2019

"Widzę tu problem" - skwitował dysproporcję w wysokości kar dla Williams i Fogniniego reporter NBC12 Eric Perry. Ben Rothenberg z "New York Timesa" zwrócił uwagę na jeszcze co innego. "Nie jest niczym niezwykłym, że Wimbledon wlepia duże kary za niszczenie ich drogocennych trawników, ale nigdy nie słyszałem o karze za incydent sprzed rozpoczęcia turnieju" - zauważył dziennikarz.