Norwegowie obawiają się fińskiego scenariusza. "Oszczędzamy nawet na kawie"

Maciej Kot skoczył 129 m i zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Żyła skoczył 126 m. Zobaczymy go w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Skocznia w Oslo zamknięta dla kibiców z powodu zagrożenia koronawirusem. Początek Raw Air 2020 nie należy do typowych. O skakaniu przy pustych trybunach wypowiedzieli się Johann Andre Forfang, Kamil Stoch, Adam Małysz i Gregor Schlierenzauer.

Dawid Kubacki zajął 25. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air.

Kamil Stoch zajął 7. miejsce w konkursie indywidualnym w Lillehammer zaliczanym do cyklu Raw Air.

Paweł Wąsek oddał skok na odległość 123 m w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer w ramach cyklu Raw Air.

Maciej Kot oddał skok na odległość 130,5 m w kwalifikacjach do konkursu w Lillehammer w ramach cyklu Raw Air.

Adam Małysz ocenił konkurs w Lillehammer zaliczany do cyklu Raw Air.

Zobacz, co powiedział dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer po decyzji o odwołaniu pozostałych konkursów w Raw Air.

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Cykl Raw Air został nagle przerwany 12 marca z powodu epidemii koronawirusa. Do tego czasu rozegrano trzy serie kwalifikacyjne, dwa konkursy indywidualne i jedną drużynówkę. Najlepszy wynik uzyskał Kamil Stoch, który nie tylko odniósł triumf w całym cyklu, ale również zajął najwyższe miejsce na podium w jednym z konkursów indywidualnych. Zobacz wszystkie skoki Polaka z Raw Air.

NSF uruchomiła już pod koniec marca program naprawczy. Zwolniono m.in. 96 osób zatrudnionych na stałych etatach, a tegoroczny budżet na skoki narciarskie zostanie zmniejszony z trzech do dwóch milionów euro i jak zaznaczono może nawet poważniej.



Głównym powodem jest nie tylko wybuch pandemii i odwołanie cyklu Raw Air w jego trakcie. Chodzi też o nagłe wycofanie się Chin ze wspólnego projektu olimpijskiego. Chińscy skoczkowie szkoleni w Norwegii wyjechali w nocy bez uregulowania swoich zobowiązań finansowych, m.in. rachunków hotelowych, które pokryła NSF. W dodatku tuż przed sezonem wycofał się ważny sponsor.

- Sytuacja w federacji jest tak poważna że krwawimy finansowo, oszczędzamy na wszystkim i już nawet na kawie dla pracowników, która zawsze była darmowa i wyłączyliśmy maszyny do jej przygotowywania - powiedziała sekretarz generalna NSF Ingvild Bretten Berg.

Boją się "fińskiego scenariusza"

Trzy miesiące od ostatniej chemii. Znany skoczek znów cieszy się życiem Niedawno miał... czytaj dalej » Trener norweskich skoczków Alexander Stoeckl jest bardzo zaniepokojony takim rozwojem sytuacji i powiedział na antenie telewizji NRK, że obecnie sztab szkoleniowy pracuje dzień i noc nad uratowaniem osiągnięć z ostatnich 20 lat, co jak zaznaczył może się nie udać i Norwegia skończy jak Finlandia.



- Tam skoki narciarskie w bardzo krótkim czasie straciły pozycję światowego lidera, a później upadek tak szybko się potoczył, że Finowie znaleźli się na samym końcu. Powody były podobne jak teraz w Norwegii. Zaczęło się od cięć budżetowych i tym samym odpływu szkoleniowców za granicę. Później zaczęli odchodzić sponsorzy i zatrzymał się napływ młodych talentów, na które już nie było pieniędzy - ocenił austriacki szkoleniowiec.



Przedstawił swój "fiński scenariusz": "Wygląda na to, że zlikwidowana zostanie kadra B i zmniejszona kadra A. Zostanie zredukowana część aparatu pomocniczego, w tym trenerzy, którzy dzięki swoim kwalifikacjom i know-how z łatwością znajdą pracę u naszych rywali. Redukcja będzie miała poważne konsekwencje. Od zmniejszenia kwot narodowych z powodu braku zawodników, bo dopływ juniorów się zmniejszy, utrata wielkich zawodów międzynarodowych i w końcu stopniowe zmniejszanie się wpływów od sponsorów... aż do ich odejścia."