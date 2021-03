Stoch unikał odpowiedzi na pytania. "Pogoda ładna, jest wiosennie"

Pięciu Polaków z awansem. Japoński rekordzista najlepszy w kwalifikacjach Trzema konkursami... czytaj dalej » W środę najważniejszym wydarzeniem dnia w Planicy były kwalifikacje do czwartkowego konkursu indywidualnego. Najpierw jednak odbyły się treningi.

Stoch najpierw uzyskał 210 metrów, co dało mu 16. miejsce. W drugim skoku zawodnik z Zębu poleciał tylko 196,5 metra i zakończył trening na 28. pozycji. W eliminacjach nie było lepiej. Zaledwie 205 metrów dało mu 23. pozycję.

Motywacja nadal jest

Nic dziwnego, że polski mistrz nie był zbyt chętny do opowiadania o tych próbach w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu.

- Jak się skakało? Pogoda była ładna, dopisała, potem było trochę chłodniej. Jest wiosennie, więc w porządku - mówił z przekąsem Stoch.

Oglądaj Wideo: Eurosport Stoch po środowych kwalifikacjach w Planicy

- Mam oczywiście sporo motywacji i ambicji oraz chęci dalekiego latania, czerpania radości. Z tym ostatnim na razie jest trochę kiepsko. Ale jeszcze jest tutaj sporo dni, sporo pracy trzeba włożyć. Mam nadzieję, że ta praca będzie nagradzana. Zobaczymy, jak będzie.

- Co jest fajnego w lataniu na nartach? Tego się nie da opisać, co sprawia, ze każdy kto to robi, to kocha. Jest to nieograniczona wolność, która trwa dłużej niż na dużych obiektach. Tutaj można czerpać czystą radość z każdej sekundy i celebrować każdy moment w powietrzu - dodał Kamil Stoch.

Najlepszy w kwalifikacjach był Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Transmisja czwartkowego konkursu w Planicy od godz. 14.35 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Relacja w eurosport.pl.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Stocha z kwalifikacji do czwartkowego konkursu w Planicy



Wszystkie oficjalne skoki w Planicy pokażą wyłącznie Eurosport 1 i Eurosport Player.

Program zawodów w Planicy:

Czwartek, 25.03.2021

14.00 - Seria próbna

15.00 - Konkurs indywidualny



Piątek, 26.03.2021

13.30 - Kwalifikacje (Planica 7)

15.00 - Konkurs indywidualny (Planica 7)



Sobota, 27.03.2021

9.00 - Seria próbna

10.00 - Konkurs drużynowy (Planica 7)



Niedziela, 28.03.2021

9.00 - Seria próbna

10.00 - Konkurs indywidualny (Planica 7)