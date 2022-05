Rewolucja w biegach narciarskich. Kowalczyk przyklaskuje, Johaug utyskuje

Video: Eurosport

Wywrotka dwóch zawodników w ćwierćfinale sprintu w Ruce

Do wywrotki dwóch zawodników doszło w ćwierćfinale sprintu w Ruce. Włoch Federico Pellegrino i Fin Ristomatti Hakola zderzyli się na trasie, przez co stracili szanse na awans do półfinałów. Puchar Świata w biegach narciarskich w Eurosporcie, Metrze i Eurosporcie w Playerze.

»