France Football: Zidane chce sprowadzić Sadio Mane

"Nie mogłem odmówić". Zidane wraca do Realu Madryt Zmiany w Realu... czytaj dalej » Senegalczyk był blisko przejścia do Realu Madryt latem, ale temat upadł, gdy okazało się, że Zidane opuści ekipę Los Blancos. Wcześniej francuski szkoleniowiec bardzo zabiegał o byłego napastnika Southampton. To Mane najbardziej napsuł krwi piłkarzom Realu Madryt w ostatnim finale Ligi Mistrzów, strzelił wyrównującego gola, trafił w słupek, ale to Hiszpanie wygrali w Kijowie 3:1.

Powrót Zizou do Madrytu sprawił, że od razu odżyły plotki na temat przeprowadzki Mane z Liverpoolu do stolicy Hiszpanii. Te plotki potwierdzili dziennikarze magazynu "France Football". Według nich Senegalczyk jest bardzo wysoko na liście życzeń Zidane’a.

Dogonił Mohameda Salaha

Gwiazdor The Reds zdobył w tym sezonie 17 bramek w Premier League (tyle samo, co Mohamed Salah), trzy gole dołożył w Lidze Mistrzów. Dzięki temu, że zdobył dwie bramki w zwycięskim meczu z Bayernem (3:1), Mane został najskuteczniejszym piłkarzem Liverpoolu w wyjazdowych meczach w europejskich pucharach. Całkowity bilans 26-latka na Anfield to 111 występów, 53 gole i 21 asyst.



17 - Sadio Mané has scored 17 goals in the Premier League this season, overtaking Demba Ba as the Senegalese player with the most goals in a single campaign (16 in 2011-12). Lions. pic.twitter.com/Z76rOGmelK — OptaJoe (@OptaJoe) March 17, 2019





Jeśli prezydent Realu Madryt Florentino Perez będzie chciał próbować sprowadzić Mane, będzie musiał zaoferować Anglikom co najmniej 85 milionów euro.