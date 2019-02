Czarna seria przerwana. Zagłębie w końcu wygrało

- Kluczem do sukcesu było przygotowanie mojego zespołu do dzisiejszego trudnego meczu. Cieszę się niezmiernie, że punkty zostają u nas - mówił zadowolony ze zwycięstwa z Wisłą Kraków 2:0 trener Górnika Zabrze, Marcin Brosz w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Do derbów Dolnego Śląska Zagłębie przystępowało po pokonaniu Lecha Poznań 2:1, natomiast Miedź po wyraźnej porażce z Jagiellonią 0:3. Jesienią w rywalizacji górą był beniaminek, który zwyciężył we wrześniu 2:0. Analizując statystykę w Lubinie, musiały paść bramki, gdyż we wszystkich meczach gospodarzy tak było.

Po kwadransie gry i faulu Rafała Augustyniaka na Bartoszu Sliszu sędzia podyktował rzut wolny. Stały fragment egzekwował Filip Starzyński, piłkę przed siebie wybił Anton Kanibołocki, a dopadł do niej Bartosz Pawłowski i dał gospodarzom prowadzenie. Trzy minuty później było 2:0. Piłkarze Bena van Daela przejęli piłkę, grając wysokim pressingiem, a po strzale Damjana Bohara futbolówkę do własnej bramki skierował Aleksandar Miljković. Sędzia Tomasz Musiał konsultował się z arbitrami odpowiedzialnymi za VAR, czy piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową. Gola uznał.

Kompletnie bez pomysłu grali goście, a ich dobry kontratak tuż przed przerwą świetnie powstrzymał Slisz.

Trener Nowak musiał użyć ostrych słów w przerwie, bo Miedź lepiej wyszła na drugie 45 minut. Jednak to były tylko dobre złego początki. Szanse na podwyższenie rezultatu mieli gospodarze, a konkretnie Bohar, ale tym razem zrehabilitował się Kanibołocki. Na dwadzieścia minut przed końcem spotkania dobrze zamykał akcję Patryk Tuszyński, ale trafił w zewnętrzną część słupka.

Choć goście dużo lepiej prezentowali się po przerwie, to brakowało im konkretów. Nie zabrakło prezentów. W 82. minucie ukraiński bramkarz gości podał piłkę wprost pod nogi Filipa Jagiełły, a ten strzałem z dystansu skierował ją do pustej bramki. Było 3:0.

Potwierdziło się, że piłkarze Dominika Nowaka nie bez powodu mają najmniej strzelonych goli w ekstraklasie. Spotkanie z Zagłębiem było czwartym bez zdobytej bramki. Natomiast lubinianie w końcu wygrali przed własną publicznością, co nie udało się od września.

Zagłębie wskoczyło do pierwszej ósemki w ligowej tabeli.

Zagłębie Lubin - Miedź Legnica 3:0 (2:0)

Bramki: Pawłowski (15.), Miljković (18. sam.), Jagiełło (82.)



Zagłębie Lubin: Dominik Hładun - Bartosz Kopacz, Damian Oko, Lubomir Guldan, Sasa Balic - Bartłomiej Pawłowski (70. Dawid Pakulski), Bartosz Slisz, Filip Jagiełło, Filip Starzyński, Damjan Bohar (84. Władisław Sirotow) - Patryk Tuszyński (77. Jakub Mares).

Miedź Legnica: Anton Kanibołocki - Grzegorz Bartczak, Bozo Musa, Aleksandar Miljkovic - Paweł Zieliński (63. Fabian Piasecki), Rafał Augustyniak, Adrian Purzycki (34. Omar Santana), Juan Camara, Henrik Ojamaa (73. Mateusz Szczepaniak), Joan Roman - Petteri Forsell.