Dlaczego Szczęsnemu puściły nerwy? "Są sytuacje, w których nie ryzykuje się zdrowia rywala"

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Michniewicz: potrzebujemy punktu i trzeba go zdobyć Już w niedzielę... czytaj dalej » Po blamażu i porażce 0:2 z Oranje nastroje wokół polskiej kadry są bardzo kiepskie. Szczęsny, mający za sobą już kilka dużych imprez, nie ma mimo to zamiaru dać się ponieść krytyce. Co więcej, poniekąd na nią odpowiada.

Za dużo dyskutujemy o ustawieniu?

- Za dużo dyskutujemy na temat ustawienia. Wiadomo, że jak wychodzi się na mecz i nie gramy najlepiej, to łatwo się czepiać. Gdybyśmy wyszli trójką obrońców i byśmy wygrali, to byłoby super. Jak będę trenerem, to ja będę ustawiał zawodników, ale na dzisiaj nie mam takich ambicji i przede wszystkim znam swoją pozycję na boisku, a także na niej się skupiam - na spotkaniu z mediami skomentował dyskusję o pomysłach taktycznych selekcjonera Czesława Michniewicza.

W przeszłości, także w kadrze ze Szczęsnym w składzie, mieliśmy wielokrotnie przypadki bardzo wyrównanej rywalizacji z drużynami z Wysp Brytyjskich, często niżej notowanymi. "Szczena" przewiduje, że tym razem będzie podobnie.

- Wydaje mi się, że nie będzie problemu z lekceważeniem rywala, bo to rywal prezentujący ten sam poziom, mający te same cele. Mecz będzie wyrównany, twardy, a my zrobimy wszystko, aby nie tylko osiągnąć nasze cele, ale też poprawić humory na zakończenie zgrupowania oraz w kontekście zbliżającego się mundialu - zapewnił.

Po wszystkim podali sobie ręce

O bramkarzu kadry ostatnio zrobiło się bardzo głośno przy okazji sprzeczki z napastnikiem Holandii Woutem Weghorstem, który w końcówce spotkania na PGE Narodowym groźnie zaatakował naszego reprezentanta. Temu wówczas, być może po raz pierwszy w karierze w takim stopniu, puściły nerwy.

- Odczuwam skutki tamtego starcia mocno, ale nie aż tak mocno, abym jutro nie zagrał. Ja rzadko tracę nerwy na boisku, ale są takie sytuacje, w których nie powinno się ryzykować zdrowia przeciwnika. To była jedna z takich sytuacji, niemniej po meczu podaliśmy sobie rękę i puściliśmy wszystko w niepamięć - zdradził.

Żarty z Ramseya

Najbliższego przeciwnika kadrowicze znają dobrze także dzięki czerwcowemu spotkaniu Ligi Narodów, wygranemu wówczas 2:1.

Polacy dolecieli do Cardiff. "Już czekają pierwsi kibice" Polscy piłkarze... czytaj dalej » - Graliśmy z Walią całkiem niedawno, na pewno jest to drużyna bardzo fizyczna, uważam, że piłkarsko jakościowo bardzo podobna do nas. Spodziewamy się zaciętego spotkania. Staramy się skupiać, abyśmy zagrali dobry mecz. Jak wykorzystamy nasze atuty, to jesteśmy w stanie osiągnąć dobry wynik - podkreślił.

Znany z poczucia humoru Szczęsny nie byłby sobą, gdyby nie zdecydował się jeszcze na małą uszczypliwość względem byłego kolegi klubowego z Arsenalu i Juventusu. - Muszę powiedzieć, że świetny jest Aaron Ramsey, bo się obrazi, jak tego nie powiem - zażartował w swoim stylu.

Po chwili jednak selekcjoner upomniał swojego zawodnika, że przecież doświadczonego środkowego pomocnika na tym zgrupowaniu kadry walijskiej akurat nie ma. - To dla nas wielka przewaga - 32-latek szedł w zaparte.

Mecz z Walią w niedzielę o godzinie 20:45. Relacja tekstowa w eurosport.pl