Polacy rozgrzali Włochów. Aż trzech w jedenastce zimy

Opta dobierała piłkarzy do formacji 1-3-4-3. Wszyscy wybierani byli na podstawie średniej ocen po każdym spotkaniu w okresie od grudnia do 17 marca.

Może i Juventus ma w tabeli aż piętnaście punktów przewagi nad drugim SSC Napoli, ale według serwisu żaden z zawodników Starej Damy nie zasłużył, by znaleźć się w najlepszej jedenastce zimy.

Największe zaskoczenie stanowi nieobecność Cristiano Ronaldo, który w tym okresie dziesięć razy znajdował drogę do siatki, a w sumie 19 razy. Zabrakło również miejsca dla aktualnie najlepszego strzelca włoskiej ekstraklasy Fabio Quagliarelli z Sampdorii (21 goli, w tym 16 w trzech ostatnich miesiącach). "Polska ma najmocniejszą linię ataku". Zachwyty po golu Milika Arkadiusz Milik... czytaj dalej »

Trzech Polaków

W bramce nie znalazł się Wojciech Szczęsny - najwyżej oceniono postawę Gianluigiego Donnarummy z AC Milan. Nie doceniono również żadnego z polskich obrońców.

Jednak już w ataku, oprócz Duvana Zapaty z Atalanty (16 bramek między grudniem a marcem), znalazło się miejsce dla Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka. Napastnik Napoli w nieco ponad trzy ostatnie miesiące strzelił 11 goli, a snajper Milanu - dziewięć. Obaj należą do najlepszych piłkarzy swoich klubów.

Grono Polaków uzupełnia Piotr Zieliński. Pomocnik neapolitańczyków był krytykowany zwłaszcza za pierwszą część sezonu. Obecność w jedenaste zawdzięcza niewątpliwie dzięki udanym występom w ostatnich miesiącach.

Milan i Napoli rządzą

W jedenastce znalazło się miejsce dla trzech piłkarzy AC Milan (Donnarumma, Piątek, Alessio Romagnoli) i Napoli (Zieliński, Milik, Jose Callejon). Dwóch zawodników ma Atalanta (Zapata, Alejandro Gomez), a po jednym Inter Mediolan (Stefan de Vrij), Lazio (Francesco Acerbi) i Sampdoria (Dennis Praet).