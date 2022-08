Gorzkie słowa trenera Lecha. "Zeszliśmy od bohatera do zera"

Gospodarze od początku spotkania sprawiali lepsze wrażenie. Zwycięskiego gola strzelili po... rzucie rożnym lechitów. Po zamieszaniu w polu karnym Vikingura Islandczycy wyprowadzili kontratak. Ari Sigurpalsson przejął piłkę jeszcze na swojej połowie, przebiegł z nią blisko 50 metrów i choć obrońcy Lecha zdążyli wrócić po swoje pole karne, 19-letni napastnik przymierzył idealnie zza pola karnego i Filip Bednarek był bezradny.

Po zmianie stron Lech zaczął dość obiecująco. Amaral jednak zmarnował znakomitą sytuację w polu karnym, a Kristoffer Velde trafił w poprzeczkę. Później to gospodarze byli bardziej kreatywnym i konkretnym zespołem. Mistrz Islandii w ostatnim kwadransie przejął inicjatywę i lechici mogli cieszyć się, że nie stracili więcej goli. Wyspa bezradności. Lech wraca z Islandii w złych nastrojach Właściwie każdy... czytaj dalej »

Trener Lecha: cały czas szukamy kontroli nad meczem

- Po każdym meczu mogę mówić to samo. Cały czas szukamy kontroli nad meczem, której znowu zabrakło. W końcówce pierwszej połowy mogliśmy strzelić gola, ale przez brak tej kontroli, to przeciwnik zdobył bramkę. Brakowało nam dziś ostatniego podania czy wykończenia - stwierdził na konferencji prasowej po meczu Van den Brom.

To już piąta porażka Kolejorza w ósmym oficjalnym meczu pod wodzą trenera, który latem zastąpił Macieja Skorżę.

- Jako mistrzowie Polski zeszliśmy od bohatera do zera. Musimy teraz znaleźć drogę, by wrócić. Mecze weryfikują wszystko, wszystkie nasze plany. Musimy dążyć jako cała drużyna do tego, by osiągać lepsze wyniki - podkreślił Holender.

Cały mecz na ławce rezerwowych spędził sprowadzony latem z Belenenses Portugalczyk Afonso Sousa, z którym w Poznaniu kibice wiązali wielkie nadzieje.

- Nie ma co dyskutować o zawodnikach, którzy nie zagrali. Afonso Sousa nie pojawił się na boisku, bo taka była moja decyzja. Wystąpił Radosław Murawski, z którego jestem zadowolony. Piłkarze, którzy grali w tym meczu, byli wystarczająco dobrzy, abyśmy wygrali. Zmieniłem za to Kristoffera Velde, bo nie byłem zadowolony z jego postawy - tłumaczył się trener poznaniaków.

Źródło: Newspix Zmiana trenera nie wychodzi Lechowi na dobre

"Mamy jeszcze szanse, by wszystko odbudować"

Rewanż odbędzie się za tydzień Poznaniu. Zwycięzca tego dwumeczu w czwartek rundzie zmierzy się z przegranym z pary 3. rundy kwalifikacji Ligi Europy Malmoe FF (Szwecja) - F91 Dudelange (Luksemburg). Pierwsze spotkanie wygrali Szwedzi 3:0.

- Dziś przegraliśmy, ale w Poznaniu mamy jeszcze szanse, by wszystko odbudować. Zawsze jestem pozytywnie nastawiony i wierzę w siebie i w swój zespół - podsumował Van den Brom.

Vikingur Reykjavik - Lech Poznań 1:0 (1:0)

Ari Sigurpalsson (45).



Żółte kartki: Vikingur: Julius Magnusson. Lech: Radosław Murawski, Joel Pereira, Pedro Rebocho.



Vikingur: Ingvar Jonsson – Karl Gunnarsson, Oliver Ekroth, Kyle McLagan, Logi Tomasson – Julius Magnusson, Pablo Punyed, Birnir Ingason (46. Danijel Djuric) - Ari Sigurpalsson (53. Viktor Andrason), Erlingur Agnarsson, Helgi Gudjonsson (86. David Atlason).



Lech: Filip Bednarek – Joel Pereiera, Barry Douglas, Filip Dagerstal, Pedro Rebocho – Michał Skóraś, Radosław Murawski, Joao Amaral (74. Filip Szymczak), Jesper Karlstroem (61. Nika Kwekweskiri), Kristoffer Velde (61. Giorgi Citaiszwili) – Mikael Ishak.



Sędziował: Juxhin Xhaja (Albania). Widzów: ok. 1200.