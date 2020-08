Hiszpan za Hiszpana. Manchester City potwierdził pierwszy transfer

Kluby Premier League wróciły do treningów, aby jak najlepiej przygotować się do wznowienia rozgrywek zawieszonych z powodu epidemii koronawirusa. Treningi odbywają się m.in. piłkarze Manchesteru City.

O transferze uzdolnionego pomocnika mówiło się już od kilku dni. We wtorek wieczorem klub z "niebieskiej części" Manchesteru oficjalnie poinformował o pozyskaniu piłkarza. Nie podano kwoty transakcji, ale angielskie media spekulują, że chodzi o sumę 23 milionów euro.



We're delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal



#ManCity — Manchester City (@ManCity) August 4, 2020





Pierwszy piłkarz urodzony w 2000 roku

- Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączę do zespołu Manchesteru City. Każdy piłkarz chce grać w zespole, który nastawiony jest na atak, a właśnie taką drużyną są The Citizens - powiedział młody zawodnik, który w pierwszym zespole Nietoperzy zadebiutował w listopadzie 2017 roku. Niedługo potem zapisał się na kartach historii jako pierwszy piłkarz urodzony w 2000 roku, który zagrał w La Liga.



1 - Ferran Torres has become the first player born in 2000 to start a La Liga game. Pearl. pic.twitter.com/F7JUU1mKIn — OptaJose (@OptaJose) February 28, 2018





W ostatnim sezonie ligi hiszpańskiej zdobył dla Valencii sześć bramek i miał osiem asyst.

20-latek spróbuje na Etihad pod okiem Pepa Guardioli zastąpić wspomnianego Silvę, który żegna się z City. Sierpniowe rozgrywki Ligi Mistrzów będą dla niego ostatnim wyzwaniem w tym klubie. Co ciekawe do Manchesteru w 2010 roku trafił z Valencii, jak teraz Torres.