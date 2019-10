Zimowa rewolucja w Tottenhamie. Mourinho czeka na ofertę

Stało się. Manchester United rozstał się z Jose Mourinho w trzecim sezonie jego pracy. Czarę goryczy przelała porażka z Liverpoolem 1:3, po której „Czerwone Diabły” mają aż 19 punktów straty do lidera Premier League.

Bez operacji, ale z długą rehabilitacją. Lloris nie zagra do końca roku Ogromny pech Hugo... czytaj dalej » Zapowiedź tak gruntownej przebudowy składu zapewne nie pozostanie bez wpływu na atmosferę w drużynie. Tymczasem już teraz Tottenham zawodzi na całej linii. Po sobotniej porażce 0:3 z Brighton zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli Premier League. Równie słabo piłkarzom Pochettino wiedzie się w Lidze Mistrzów, w której na inaugurację fazy grupowej zremisowali 2:2 z Olympiakosem Pireus, by później doznać u siebie upokarzającej klęski 2:7 z Bayernem Monachium.

Nie udało się latem

Większość piłkarzy z wymienionej wyżej piątki londyński klub chciał sprzedać już latem. Argentyński menedżer już wówczas miał świadomość, że po latach obfitujących w nadspodziewanie dobre wyniki (wicemistrzostwo Anglii, finał Ligi Mistrzów) szatnia potrzebuje odświeżenia. Latem Spurs nie otrzymali jednak za nich satysfakcjonujących ofert.

Mourinho alternatywą

Pozostaje pytanie, czy Pochettino doczeka świeżego zaciągu? Według informacji "Daily Mail" Tottenham może być zainteresowany zatrudnieniem Jose Mourinho. 56-letni Portugalczyk pozostaje bez pracy od grudnia 2018 roku i zwolnienia z funkcji menedżera Manchesteru United.

- Muszę być cierpliwy i czekać na odpowiednie oferty. Odpowiednie to takie, które będą na moim poziomie - cytuje dziennik Mourinho, który zdążył już odrzucić propozycje lizbońskiej Benfiki i chińskiego Guangzhou Evergrande, oferującego mu za cały kontrakt nawet 90 mln funtów.



Jose Mourinho eyes replacing Mauricio Pochettino at ailing Tottenham as he plots comeback @AdrianJKajumbahttps://t.co/3MDgoCNnvC — MailOnline Sport (@MailSport) 8 października 2019

"Daily Mail" przypomniał, że umowa Pochettino ze Spurs wygasa w 2023 roku. Dodał jednocześnie, że Argentyńczyk może zdecydować się na "szukanie wyjścia" z tej sytuacji.