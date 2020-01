Sześć posiłków dziennie, nawet do pięciu drzemek. Tajemnice formy Ronaldo

Cristiano Ronaldo po meczu reprezentacji Portugalii, która pokonała 2:0 Luksemburg w eliminacjach do ME 2020.

Lata mijają, a w światowej piłce nie zmienia się wiele - na samym szczycie znajduje się dwóch gigantów: Leo Messi i właśnie Ronaldo. Ten drugi jest ponad trzy lata starszy, a regresu formy nie widać.

Analiz formy fizycznej zawodnika Juventusu było w ostatnim czasie mnóstwo. Sam piłkarz mówił kilkukrotnie, że jego biologiczny wiek jest zdecydowanie niższy niż ten, na który wskazuje dowód osobisty. A to przypadkiem nie jest, bo Ronaldo rygorystycznie trzyma się diety.

Wszystko jak w zegarku

Jak zdradzają we wtorek dziennikarze dziennika "AS", piłkarz je dziennie sześć posiłków, a podstawą jego jadłospisu są ryby - głównie mieczniki, tuńczyki i dorsze. Jeśli Ronaldo decyduje się na mięso, to najczęściej jest to kurczak, którego ze względu na wysoką zawartość protein i niską tłuszczu uważa za magiczny produkt.

Na śniadaniowym talerzu CR7 królują szynka i ser, a nierzadko również grzanki z awokado. Wszystko dopełnione jest jogurtem naturalnym. Oczywiście w wersji light.

Później przychodzi pora na lunch. Jeden, a następnie drugi. W jednym i drugim przypadku są to sałatki w różnych konfiguracjach - z kurczakiem lub rybą oraz jajkami i np. oliwkami.

W porze obiadu Ronaldo zdarza się sięgać po czerwone mięso. Ten posiłek lubi rozłożyć w czasie i spożywać go na dwa razy.

Odżywianie to jedno, ale CR7 jest wyznawcą zasady, że podstawą efektywnego wypoczynku jest sen. W nocy przeznacza na to dokładnie osiem godzin - to nie zaskakuje. Ale w trakcie dnia potrafi sobie uciąć nawet do pięciu drzemek.