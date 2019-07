Maurizio jak Mauricio. Syn Pochettino z kontraktem w Tottenhamie

Pomimo braku jakiegokolwiek trofeum poprzedni sezon był dla Argentyńczyka zdecydowanie najbardziej pamiętnym w trenerskiej karierze. Po pełnej zwrotów akcji podróży jego piłkarze awansowali do finału Ligi Mistrzów, co prawda przegranego 0:2 z Liverpoolem. Sam Pochettino opowiadał w trakcie sezonu, że gdyby wygrał Ligę Mistrzów z Tottenhamem, to opuściłby klub. Tak się jednak nie stało, może więc szykować się do kolejnych wyzwań w północnym Londynie. Być może z rodzinnym wsparciem na boisku.

Syn argentyńskiego szkoleniowca Maurizio Pochettino w tym roku stał się pełnoletni, mógł więc wreszcie podpisać z klubem pierwszy profesjonalny kontrakt. Tak też się stało w poniedziałek, Maurizio złożył podpis pod umową łączącą go z klubem prowadzonym przez ojca. W najbliższym czasie grał będzie w drużynie do lat 23 Tottenhamu, formalnie klubowych rezerwach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzięki dobrym występom został dołączony także i do pierwszej drużyny.

Urodzony w Barcelonie napastnik, który poprzedni sezon spędził w drużynie Spurs do lat 18, pochwalił się zdjęciem z momentu podpisywania kontraktu na swoim koncie na Instagramie. W ważnym momencie w karierze towarzyszył mu, a jakże, ojciec. "Sezon 2019-2020 nadchodzi" - napisał.