Trzech Polaków, ale bez goli. Piątek zadebiutował, hit rozczarował

Piątek do Mediolanu trafił w tym tygodniu za 35 mln euro. To nagroda za furorę, jaką w pół roku zrobił w Genoi, dla której zdobył 19 goli w 21 występach. W Serie A do siatki trafił 13 razy, co daje mu miejsce w czołówce klasyfikacji strzelców.



Ma za sobą wielki i intensywny tydzień. Przeciągające się negocjacje, testy i w końcu podpis pod 4,5-letnim kontraktem. W czwartek była oficjalna prezentacja. Tak stał się bohaterem najdroższego transferu z udziałem polskiego piłkarza.



Czasu na odpoczynek nie miał za wiele, bo w sobotę do Mediolanu przyjechała druga siła we Włoszech - Napoli z Zielińskim i Milikiem (obydwaj zagrali od początku), którego bramkowy dorobek również imponuje (do soboty uzbierał w lidze 11 trafień).



Trener Gennaro Gattuso uznał jednak, że jest za wcześnie, żeby Il Bomber, jak nazywają Piątka w Italii, wyszedł na boisku od pierwszej minuty. Polski napastnik zasiadł na ławce rezerwowych, ale nie ominęło go przed spotkaniem ciepłe przywitanie przez miejscowych kibiców.



W końcu nadeszła okazja do debiutu, Piątek wszedł na plac w 72. minucie, bo długo na San Siro wiało nudą.

Źródło: PAP/EPA Kibice Milanu ciepło przywitali Piątka

Strzał w boczną siatkę i tyle

Mocny był tylko początek. Zaczęło się od woleja Jose Marii Callejona, ale strzał jakimś cudem obronił Gianluigi Donnarumma. Ofensywnie usposobione Napoli (z przodu, poza Callejonem, grali Insigne, Milik i Mertens) postraszyło, ale skupiony na kontrach Milan momentalnie i dużo groźniej odpowiedział.



Szalał szybki Suso, ale najbliżej szczęścia był Patrick Cutrone, który jednak trafił w boczną siatkę. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o pierwszą połowę, bo obie strony z czasem okopały się na swoich pozycjach i jedynie niegroźnie ostrzeliwały.

Źródło: PAP/EPA Strzela Patrick Cutrone



Zieliński i Milik byli niewidoczni. Pewnie nie jeden złośliwy przyznał, że już bardziej rzucał się w oczy siedzący na ławce Piątek. Zieliński przed przerwą zaistniał tak naprawdę raz, gdy strzelił zza pola karnego.



Druga połowa rozpoczęła się od mocnego uderzenia. Milan był jakby bardziej zmotywowany. Z bliska nie trafił do bramki Franck Kessie. Gospodarze powinni prowadzić.

Źródło: PAP/EPA Mateo Musacchio "opiekował się" Arkadiuszem Milikiem

Zadebiutował Piątek

Za ripostę ze strony gości wzięli się Polacy. Najpierw Milik, który na pierwszą okazję w meczu czekał do 64 minuty. Strzelił z półobrotu, ale górą był Donnarumma. Później z woleja huknął Zieliński, ale znów bramkarz Milanu był tam, gdzie być powinien. Rosła przewaga neapolitańczyków.



Nadzieją Milanu był Piątek, wprowadzony na ostatnie 18 minut. Kibice tak wykrzyczeli jego nazwisko, że ciarki były gwarantowane. Polak był mocno zmotywowany i szybko dał o sobie znać. Kilkadziesiąt sekund po zameldowaniu się na boisko postraszył Napoli - musieli interweniować bramkarz David Ospina i potężnie zbudowany obrońca Kalidou Koulibaly.