Gracze wybrali. Lewandowski w jedenastce marzeń Bundesligi

Polski napastnik w pełni zasłużył na to wyróżnienie. W Bundeslidze zdobył 22 bramki i zanotował dziesięć asyst. To czwarty tytuł króla strzelców ligi niemieckiej kapitana reprezentacji Polski. Drugim piłkarzem Bayernu, który trafił do jedenastki sezonu jest Joshua Kimmich. Strzelił tylko dwa gole, ale do nich dołożył aż czternaście kluczowych podań.

Rewelacje Eintrachtu docenione

Dwa miejsca w jedenastce sezonu zajęli zawodnicy wicemistrza Niemiec. Fani nagrodzili kapitana Borussii Dortmund Marco Reusa i Jadona Sancho, angielską rewelację rozgrywek.

W zespole marzeń najwięcej przedstawicieli ma jednak Eintracht Frankfurt: to bramkarz Kevin Trapp, ofensywnie usposobiony obrońca Danny da Costa i napastnik Luka Jović. Ten ostatni trafił do Frankfurtu na zasadzie wypożyczenia z Benfiki Lizbona. Ku zaskoczeniu wszystkich w samej Bundeslidze zdobył 17 bramek, do których dołożył siedem asyst. Eintracht zajął dopiero siódme miejsce w lidze, ale dotarł do półfinału Ligi Europy, w którym dopiero po serii rzutów karnych przegrał z Chelsea.

Plebiscyt współorganizowały Bundesliga i EA Sports, wydawca gry FIFA19. Od 3 do 19 maja oddano ponad 650 tysięcy głosów.

Jedenastka sezonu Bundesligi 2018/2019:

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) - Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Danny da Costa (Eintracht Frankfurt), Marcel Halstenberg (RB Lipsk) - Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen), Marco Reus (Borussia Dortmund), Filip Kostić (Eintracht Frankfurt) - Brandt (Bayer 04 Leverkusen), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Luka Jović (Eintracht Frankfurt)