Dwa gole i perfekcyjna nota. Lewandowski z kolejnym wyróżnieniem

Lewandowski na tropie "wiecznego" rekordu. Rummenigge: sam się w to zaangażował Karl-Heinz... czytaj dalej » Lewandowski w przeszłości był zawodnikiem BVB, ale tym razem o sentymentach nie mogło być mowy. Polak zaprezentował świetną dyspozycję i powiększył swój dorobek bramkowy do 16 trafień w jedenastu meczach obecnego sezonu Bundesligi.

Głową i prawą nogą

Przeciwko BVB "Lewy" najpierw wpisał się na listę strzelców w 17. minucie, kiedy trafił do siatki rywali po uderzeniu głową. Precyzyjnie dośrodkowywał mu Francuz Benjamin Pavard.

Kwadrans przed końcem kapitan reprezentacji Polski rozegrał piłkę z Thomasem Muellerem i wykończył akcję strzałem prawa nogą z niewielkiej odległości.

Oceniany przez fachowe pismo Polak otrzymał najwyższą notę - 1, co oznacza klasę światową.

Dominacja Bayernu

W klasyfikacji najskuteczniejszych niemieckiej ekstraklasy Lewandowski wyprzedza Timo Wernera z RB Lipsk, który ma na koncie 11 bramek. Niemiecki napastnik także znalazł się w jedenastce kolejki, po strzeleniu dwóch goli w wygranym 4:2 spotkaniu z Herthą Berlin. W składzie wyróżnionych jest aż pięciu piłkarzy Bayernu. Oprócz Lewandowskiego to Joshua Kimmich, Thomas Mueller, Alphonso Davies i David Alaba.



Lewandowski is still the sharpest shooter in town pic.twitter.com/zQhJXnHAEJ — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) 10 November 2019





Najlepszym zawodnikiem kolejki wybrano Rouwena Henningsa. Napastnik Fortuny Duesseldorf w wyjazdowym meczu z Schalke 04 Gelsenkirchen (3:3) popisał się hat-trickiem. Podobnie jak Lewandowski otrzymał najwyższą notę "1". W Fortunie cały mecz rozegrał Dawid Kownacki. Zasłużył na przeciętną ocenę - 4.



Bayern stark vertreten: Die Elf des Spieltags - Die kicker-Elf des 11. Speiltags #BLhttps://t.co/r1gZPqZlgD — kicker Liveticker (@kicker_live) 11 November 2019