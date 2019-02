Lewandowski nie trenował przed Pucharem Niemiec. Bayern pogubił się w wyjaśnieniach

Do 64. minuty starcia z Darmstadt Hertha miała spore problemy z ofensywą. Sytuację odmieniło wejście Vedada Ibisevicia. Napastnik najpierw sam strzelił gola, a później miał udział przy bramce Maximiliana Mittelstaedta. Hertha wygrała 2-0 i awansowała do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Cóż to był za mecz! Borussia Dortmund dwa razy ratowała się w końcówkach meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko Greuther Furth. Najpierw drużyna Łukasza Piszczka doprowadziła do remisu 1-1 w 95. minucie regulaminowego czasu gry, a w dogrywce zadała decydujący cios na 2-1 również w ostatniej 120. minucie. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Bawarski klub w lakonicznym komunikacie poinformował, że polski napastnik odpoczywał. To była druga wersja wydarzeń. W pierwszej podano, że trenował indywidualnie, ale po chwili wpis umieszczony w mediach społecznościowych został usunięty.

Nie wiadomo więc, czy absencja Lewandowskiego spowodowana była kontuzją. W ostatnim meczu, przegranym z Bayerem Leverkusen, kapitan reprezentacji rozegrał 90 minut.





Kovac wściekły

Lewandowski strzela, sędzia gola nie uznaje. Słusznie? Trwał doliczony... czytaj dalej » Monachijczycy w sobotnie popołudnie stracili trzy gole, a wbili tylko jednego.

- Muszę postawić ten zarzut i poruszyć tę kwestię: spójność w defensywie. Obrona zaczyna się z przodu, a kończy z tyłu. Każdy ma swoje zadania i musi się ich trzymać. Niektórzy jednak myśleli sobie: niech ci z tyłu się tym zajmą. Byliśmy nieuważni i nieostrożni - grzmiał trener Niko Kovac.

Jego drużyna traci do prowadzącej w tabeli Bundesligi Borussii Dortmund już siedem punktów.

Okazja, żeby się odbić, nadejdzie szybko. W środę Bayern czeka mecz z Herthą Berlin. Stawką będzie ćwierćfinał Pucharu Niemiec.

- Będziemy analizować i rozwiązywać problemy w naszej grze - zapowiedział chorwacki szkoleniowiec.

Plan transmisji 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Wtorek, godz. 18:30

1. FC Heidenheim – Bayer 04 Leverkusen, Eurosport 1 i Eurosport Player

Hamburger SV – 1. FC. Nuernberg, Eurosport Player

Wtorek, godz. 20:45

Borussia Dortmund – SV Werder Brema, Eurosport 1 i Eurosport Player

MSV Duisburg – SC Paderborn 07, Eurosport Player

Środa, godz. 18:30

RB Leipzig – VfL Wolfsburg, Eurosport 1 i Eurosport Player

Holstein Kiel – FC Augsburg, Eurosport Player

Środa, godz. 20:45

Hertha BSC – Bayern Monachium, Eurosport 1 i Eurosport Player

FC Schalke 04 – Fortuna Duesseldorf, Eurosport Player