Kolejny rekord w zasięgu Lewandowskiego. Potrzebuje dwóch goli

Lewandowski potrzebuje dwóch goli do rekordu

W obecnym sezonie Ligi Mistrzów Lewandowski zdobył już dziesięć bramek. Najwięcej w wyjazdowym meczu z Crveną Zvezdą (6:0), gdy w Belgradzie pokonał Milana Borjana aż czterokrotnie. Dla wychowanka Varsovii był to drugi mecz z czterema trafieniami w tych rozgrywkach. Wcześniej dokonał tego w półfinałowym rewanżu Borussii Dortmund z Realem Madryt (4:1) w kwietniu 2013 roku. Obok "Lewego" tylko Leo Messi może pochwalić się dwoma "czteropakami".

Rekord Ronaldo zagrożony

Łącznie w najważniejszym klubowych rozgrywkach Starego Kontynentu polski napastnik strzelił już 63 gole. Lepsi od niego w klasyfikacji są tylko Cristiano Ronaldo (127 trafień), Leo Messi (113), Raul (71) i Karim Benzema (64).

To właśnie Portugalczyk jest rekordzistą pod względem bramek zdobytych w fazie grupowej pojedynczej edycji Ligi Mistrzów. W sezonie 2015/2016, jeszcze jako piłkarz Realu Madryt, zanotował jesienią 11 trafień. Do poprawienia tego wyniku Lewandowskiemu brakuje dwóch goli.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski zajął ósme miejsce w plebiscycie Złotej Piłki

Chcą zmazać plamę

Porażki z Bayerem Leverkusen i Borussią Moenchengladbach w Bundeslidze sprawiły, że do środowego meczu piłkarze Bayernu podejdą wyjątkowo umotywowani, za wszelką cenę chcąc się zrehabilitować przed własną publicznością za tamte występy. Piłkarze Hansa-Dietera Flicka chcieliby też przejść do historii niemieckiej piłki jako pierwszy zespół, któremu uda się awansować do fazy pucharowej bez straty punktu.

- Pragniemy podtrzymać naszą dotychczasową passę w Lidze Mistrzów i dołożyć do tego rekord. Zależy nam również na odzyskaniu pewności siebie i powrocie do zwyciężania – podkreślił we wtorek drugi kapitan Bayernu Thomas Mueller.



Do tej pory sześciu drużynom spoza Niemiec udało się przebrnąć przez fazę grupową Ligi Mistrzów z kompletem zwycięstw.

Początek rywalizacji na Allianz Arena z Tottenhamem Hotspur o godzinie 21:00.