Remis Portugalii. Wielkie pretensje do Marciniaka

W swoim pierwszym spotkaniu w eliminacjach Portugalia rozczarowała. Podopieczni Fernando Santosa tylko zremisowali u siebie bezbramkowo z Ukrainą. Cudów dokonywał bramkarz rywali Andrij Pjatow. Natomiast Serbia walkę o Euro 2020 rozpoczynała dzisiejszym starciem na Estadio da Luz w Lizbonie.

Pierwsza połowa dostarczyła nie lada emocji. Było wszystko – rzut karny, kontuzja czołowej gwiazdy i piękny gol wyrównujący. Do tego masa sytuacji podbramkowych. Kibice nie mogli narzekać na nudę.

Zaczęło się od małej kontrowersji, albowiem już na początku spotkania sędzia główny Szymon Marciniak pomylił się i kazał rozpocząć gościom od bramki twierdząc, że futbolówka po uderzeniu Williama Carvalho opuściła boisko. Piłka zmierzająca do siatki odbiła się od jednego z serbskich obrońców. Na szczęście był to jedyny błąd Polaka w pierwszej połowie.

Przyjezdni wyszli na prowadzenie w 7. minucie. Bramkarz Rui Patricio wpadł na wychodzącego na czystą pozycję Mijata Gacinovicia i Marciniak słusznie podyktował rzut karny. Gola z jedenastu metrów strzelił Dusan Tadić, który łatwo zmylił golkipera i trafił w lewy dolny róg.

Źródło: Getty Images Dusan Tadić strzelił gola z rzutu karnego

Portugalczycy rzucili się do odrabiania strat, a prym w atakach wiódł Ronaldo. Najpierw zawodnik Juventusu uderzał z dystansu, a później z kilku metrów, ale dwukrotnie górą był bramkarz Marko Dmitrović.

Kontuzja i efektowny gol

W 31. minucie doszło do najważniejszego wydarzenia w pierwszej połowie. Boisko z powodu urazu mięśnia dwugłowego musiał opuścić Ronaldo. Portugalczyk nabawił się kontuzji podczas dynamicznego startu do piłki. Zawodnik od razu zszedł za linię boczną i zasygnalizował zmianę. Zastąpił go Pizzi.

Źródło: Getty Images Cristiano Ronaldo doznał kontuzji w pierwszej połowie

Gospodarze i tak zdołali doprowadzić do wyrównania. Najpierw nieudanie sprzed pola karnego uderzał William Carvalho, ale już Danilo Pereira w 42. minucie nie zmarnował okazji. Pomocnik FC Porto przebiegł z piłką kilkanaście metrów i mimo asysty trzech Serbów popisał się świetnym podkręconym strzałem z dystansu.

Kontuzja Ronaldo. Musiał zejść z boiska Zaledwie... czytaj dalej » W samej końcówce przycisnęli goście, a konkretnie Tadić. Piłkarz Ajaksu miał dwie sytuacje, ale najpierw spudłował, a następnie piłka po jego uderzeniu odbiła się od obrońcy.

Dał karnego i się wycofał

W drugiej odsłonie również było ciekawie. Tym razem w głównej roli wystąpił sędzia Marciniak. Portugalczycy dwukrotnie domagali się rzutu karnego za zagranie piłki ręką. W pierwszym przypadku Polak miał rację i nie podyktował jedenastki.

Jednak druga sytuacja wzbudziła znacznie więcej kontrowersji. Głową uderzał rezerwowy Andre Silva, a Uro Spajić ewidentnie zagrał niezgodnie z przepisami. Lecącą w światło bramki piłkę zatrzymał wyciągniętą ręką. Marciniak wskazał na jedenasty metr i… zmienił zdanie, po konsultacji z liniowym Pawłem Sokolnickim.

Trudno zrozumieć, o co chodziło asystentowi – na powtórkach nie było widać, by któryś z portugalskich piłkarzy uczestniczących w akcji był na spalonym, bądź faulował. Portugalczycy mieli pretensje do Marciniaka, podobnie jak ich trener oraz Ronaldo do liniowego. Niestety w meczach eliminacyjnych nie ma systemu VAR.

Źródło: PAP/EPA Cristiano Ronaldo miał olbrzymie pretensje do sędziego liniowego

Mało tego, pod koniec meczu gospodarze raz jeszcze widzieli zagranie ręką w szesnastce, ale tym razem polski arbiter zdołał się wybronić - Serb odbił piłkę brzuchem.

Do końca spotkania stroną przeważającą byli Portugalczycy, ale pomimo kilku rażących błędów defensywy gości i pięciu doliczonych minut wynik nie uległ zmianie. Łącznie piłkarze Santosa oddali aż 27 strzałów na bramkę.

Luksemburg blisko niespodzianki

W innym spotkaniu Luksemburg ponownie był blisko sprawienia niespodzianki - w pierwszym spotkaniu eliminacyjnym wygrał 2:1 z Litwą, a teraz mało zabrakło do remisu z Ukrainą. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną gości 2:1, a o wszystkim przesądziło samobójcze trafienie Gelsona Rodriguesa.

Wyniki el. mistrzostw Europy:

poniedziałek, 25 marca



Grupa A

Czarnogóra - Anglia 1:5

Kosowo - Bułgaria 1:1



Grupa B

Portugalia - Serbia 1:1

Luksemburg - Ukraina 1:2



Grupa H

Turcja - Mołdawia 4:0

Andora - Albania 0:3

Francja - Islandia 4:0