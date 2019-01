7:1. Roma zdemolowana. Piątek zaciera ręce

Roma rozbita we Florencji

Piątek nienasycony. "To dopiero początek" Dwoma golami z... czytaj dalej » Piłkarze Fiorentiny szybko wzięli się do pracy. Minęło 18 minut i prowadzili 2:0 po golach Federico Chiesy. Jeszcze Aleksandar Kolarov dał nadzieję gościom, ale później strzelali tylko nowi koledzy Szymona Żurkowskiego.



Przed przerwą trafił Luis Muriel, ale na prawdziwe strzelanie miejscowych trzeba było czekać do drugiej połowy. Zaczął Marco Benassi, swojego trzeciego gola dołożył Chiesa, a załamanych rzymian (od 71. minuty grali w dziesięciu, z czerwoną kartką wyleciał Edin Dżeko) dobił dubletem Giovanni Simeone.

Następnym rywalem Fiorentiny w Coppa Italia będzie zwycięzca pary Atalanta - Juventus. Ten mecz w środę wieczorem.

Podziurawiona obrona

Dla Romy to kolejny nieudany występ. W ostatniej ligowej kolejce prowadziła z Atalantą już 3:0, a na koniec i tak musiała zadowolić się remisem.

W niedzielę czeka ją spotkanie z Milanem. Na Stadio Olimpico przyjedzie Milan, który we wtorek w Pucharze Włoch ograł Napoli 2:0. Oba gole dla mediolańczyków strzelił dopiero co kupiony z Genoi Krzysztof Piątek.