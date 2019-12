Prezydent UEFA krytykuje VAR. "Futbol potrzebuje niepewności"

Słoweniec zapowiedział, że UEFA zaproponuje, aby sprawująca pieczę nad regułami futbolu Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB) wprowadziła zmiany w sposobie korzystania z VAR, oficjalnie wprowadzonego w 2018 roku. Na razie nie zdradził jednak więcej szczegółów.

"Gra się zmienia"

Wykorzystanie systemu VAR, umożliwiającego oglądanie powtórek wideo, aby sprawdzić decyzje sędziego na boisku i wychwycić ewentualne błędy, jest uznawane przez niektórych za kontrowersyjne. Krytycy uważają, że system wykracza daleko poza pierwotną misję, a decyzje podejmowane są zbyt długo.



- Gra się zmienia i obawiamy się, że dzieje się to zbyt mocno - powiedział Ceferin dziennikarzom po obradach Komitetu Wykonawczego Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) w Nyonie.



Jak dodał, poszukiwanie perfekcyjnego sędziowania było daremne. - Piłka nożna potrzebuje niepewności. Zawodnicy popełniają błędy, więc sędziowie na boisku muszą wziąć na siebie odpowiedzialność, a nie osoby ukryte w furgonetce lub budynku oddalonym 500 kilometrów od stadionu - stwierdził Ceferin.



- Mogę żyć z faktem, że sędziowie są ludźmi, którzy popełniają błędy, ale teraz, gdy technologia popełnia błąd, jest to problem - zaznaczył.

Źródło: Getty Images VAR funkcjonuje w Lidze Mistrzów od 2019 roku

Słoweniec zastrzegł, iż zasadniczo nie jest przeciwny VAR, ale dodał, że działanie systemu należy przyspieszyć i uczynić mniej inwazyjnym.

"Czeka nas wiele pytań"