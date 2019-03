Wisła Płock bez pieniędzy za grę Recy w reprezentacji. "Brzęczek nie jest samobójcą"

19.03.2019 | Początek eliminacji Euro 2020 to kolejny rozdział rywalizacji między Wojciechem Szczęsnym a Łukaszem Fabiańskim o miejsce w bramce reprezentacji Polski. Na kogo powinien postawić selekcjoner Jerzy Brzęczek? Liczby wskazują tego pierwszego, ale to duże uproszczenie.

Grzegorz Krychowiak mówi o tym, co może być decydujące w grze reprezentacji Polski w meczu eliminacji ME z Austrią.

- Mam nadzieję, że ta kadra pokaże swój styl i przywiezie z Wiednia co najmniej jeden punkt – twierdzi w wywiadzie z Eurosportem Artur Wichniarek. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

W czwartek przeciwko Austrii wystąpi Wojciech Szczęsny, a Łukasz Fabiański usiądzie na ławce rezerwowych. Artur Wichniarek wyjaśnił przed kamerami Eurosportu, co jego zdaniem o tym zdecydowało. Mecz Austria – Polska na początek eliminacji do mistrzostw Europy w czwartek o godz. 20:45.

Trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek nie wie dokładnie, co dolega Piotrowi Zielińskiemu, który z powodu bólu pleców musiał opuścić w drugiej połowie boisko w meczu z Austrią. Na szczęście Polacy wygrali w Wiedniu na początek eliminacji ME 1:0.

Kamil Grosicki nie ma wątpliwości, że Polacy byli lepszą drużyną i zasłużenie wygrali na wyjeździe z Austrią 1:0 na początek eliminacji do ME.

Robert Lewandowski był zadowolony z wyniku spotkania eliminacji do Euro 2020 z Łotyszami. Kapitan reprezentacji Polski ma też duże nadzieje na poprawę gry w kolejnych meczach. Oto, co powiedział na gorąco po rywalizacji na Stadionie Narodowym.

- Wracam, mam nową motywację po ciężkim okresie. Nie chcę do tego wracać - mówił po wygranym spotkaniu z Łotyszami Michał Pazdan, który wrócił do kadry i od razu do podstawowego składu.

- Nie znam kontraktu zawodników. To jest opinia pana Szczęsnego, do której ma prawo. Patrzę tylko na rozwój i ewentualną przydatność piłkarza do drużyny - tak Jerzy Brzęczek skomentował słowa Macieja Szczęsnego w studiu TVP. Były bramkarz reprezentacji zasugerował, że po rozegraniu przez Recę 5 meczów w kadrze, Wisła Płock dostanie od Atalanty 500 tys. euro.

W niedzielny wieczór polska reprezentacja pokonała Łotwę 2:0 w eliminacjach Euro 2020. Pierwszego gola wbiła dopiero w 76. minucie. Dośrodkowanie występującego na lewej obronie Recy wykorzystał Robert Lewandowski. Później, w minucie 84., bramkę dołożył jeszcze Kamil Glik.



"Pierwszy raz grałem na malowanej murawie". Właściciel firmy odpowiada Murawa zaskoczyła... czytaj dalej » 23-letni Reca do momentu asysty spisywał się słabo. Raził niedokładnymi zagraniami, nie potrafił współpracować z Kamilem Grosickim. Dostał szansę od Brzęczka, choć w Atalancie Bergamo, dokąd trafił w zeszłym roku z Wisły Płock, grzeje ławę (tylko 113 rozegranych minut w sezonie).

"Skandaliczna wypowiedź"

Szczęsny, komentując decyzję selekcjonera na antenie TVP, podał informację, że jeśli obrońca rozegra pięć spotkań w reprezentacji, to płocki klub dostanie dodatkowe pół miliona euro (według nieoficjalnych informacji Włosi zapłacili cztery miliony). Ten z Łotwą był czwartym występem Recy w zespole narodowym.



- Nigdy nie ujawniamy umów transferowych. Ich treść znają tylko kluby, ale mogę zdradzić, że nie ma takiego zapisu w umowie z Atalantą. Wypowiedź pana Szczęsnego była skandaliczna - oznajmił w rozmowie z eurosport.pl Kruszewski.



Lewandowski niezadowolony. "Sami utrudnialiśmy sobie grę" W każdym kolejnym... czytaj dalej » - Reca pomógł reprezentacji, zaliczył asystę, nie popełnił żadnego błędu w defensywie. Trener Brzęczek nie jest samobójcą. Oczywiście Arek jest w trudnym momencie kariery, lepiej, żeby grał w swoim klubie. Selekcjoner mu zaufał, a on odwdzięczył się - dodał prezes Wisły Płock.



Klub wydał również oświadczenie. "W odniesieniu do medialnego zamieszania wokół meczu Polska - Łotwa Zarząd Wisły Płock informuje, że nie jest upoważniony do ujawniania szczegółów umów transferowych swoich zawodników. Stwierdzamy natomiast stanowczo, że Klub nie otrzymał i nie otrzyma od Atalanty Bergamo środków finansowych z tytułu występów Arkadiusza Recy w reprezentacji Polski. Obecne władze Wisły Płock nigdy w żaden sposób nie podejmowały działań wymuszających grę swoich obecnych lub byłych zawodników w jakichkolwiek reprezentacjach i nie wyobrażają sobie, aby mogło się to stać w przyszłości" - czytamy na stronie internetowej.



Komunikat Zarządu Wisły Płock https://t.co/Uz53zddTmbpic.twitter.com/rAqZKmd3vQ — WislaPlockSA (@WislaPlockSA) 25 marca 2019

"Zwracam uwagę na rozwój"

Do sprawy odniósł się sam Brzęczek, były szkoleniowiec płockiej drużyny. - To opinia pana Szczęsnego. Nie znam klauzul ani kontraktów piłkarzy - mówił na pomeczowej konferencji prasowej.

- Jako selekcjoner zwracam uwagę tylko na rozwój i ewentualną przydatność zawodnika. W piłce nożnej najważniejsze są bramki i asysty, a po dośrodkowaniu Arka strzeliliśmy gola. Oczywiście to nie był jego rewelacyjny występ, popełniał też błędy. To inwestycja, patrząc jakie mamy problemy na tej pozycji i jakie są predyspozycje Recy - skwitował.

Druga kolejka eliminacji Euro 2020 w grupie G Niedziela, 24 marca Izrael - Austria

4:2 Polska - Łotwa 2:0 Słowenia - Macedonia Północna

1:1