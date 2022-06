Polska - Belgia. Kiedy i o której godzinie rewanż w Lidze Narodów?

01.06 | Reprezentacja Polski trenowała na stadionie Śląska we Wrocławiu przed meczem z Walią w Lidze Narodów.

31.05 | Walia z Garethem Bale'm trenowała we wtorek we Wrocławiu przed meczem z Polakami.

Reprezentacja Walii trenowała we Wrocławiu

06.06 | Tymoteusz Puchacz był krytykowany za dośrodkowania po meczu Polska - Walia. Na konferencji prasowej powiedział, co o tym myśli.

07.06.22 | Trener reprezentacji Polski w piłce nożnej Czesław Michniewicz zapowiedział, że jego drużyna w środowym, wyjazdowym meczu z Belgią w Lidze Narodów nie zamierza tylko się bronić. - Liczymy, że jak będziemy wywierać presję na przeciwnika, to wtedy błędy się pojawią - zapowiedział selekcjoner.

Krychowiak: na dzisiaj muszę wrócić do Rosji

Z dość niewygodnym pytaniem musiał zmierzyć po wygranym aż 6:1 meczu z Polską piłkarz gospodarzy Eden Hazard. Jeden z dziennikarzy poprosił go, aby ocenił szansę Biało-Czerwonych w najbliższym spotkaniu z Holandią. Przypomnijmy, Belgowie przegrali kilka dni temu z tą reprezentacją aż 1:4.

09.06 | Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN mówił o podróży Polaków z Brukseli do Rotterdamu.

Kwiatkowski o podróży Polaków do Rotterdamu

13.06 | Czesław Michniewicz powiedział na konferencji prasowej Wojciechowi Szczęsnemu, że może być spokojny o wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru.

Michniewicz do Szczęsnego o kadrze na MŚ: Wojtek, ty jedziesz

Na inaugurację Ligi Narodów Polacy pokonali we Wrocławiu Walijczyków 2:1, z kolei Belgia niespodziewanie przegrała u siebie z Holandią aż 1:4. W meczu z Biało-Czerwonymi trzecia drużyna mistrzostw świata w 2018 roku zrehabilitowała się za tę porażkę. Wygrała aż 6:1, mimo że do przerwy był remis 1:1.

Holendrzy zaś, grający w mocno eksperymentalnym składzie, pokonali na wyjeździe Walię 2:1. Z zespołem Luisa van Gaala nasz zespół w ostatnią sobotę zremisował w Rotterdamie 2:2, rehabilitując się za ubiegłotygodniowy słaby występ. Liga Narodów UEFA 2022. Terminarz, wyniki i tabela grupy 4 Liga Narodów UEFA... czytaj dalej »

Czerwcowe zgrupowanie Biało-Czerwoni zakończą we wtorek meczem z Belgią. Z pewnością będą pałali żądzą rewanżu za porażkę w Brukseli.

Wtedy w szatni po meczu była grobowa cisza.

- Nikt się nie cieszył, bo nie było z czego - przyznał w rozmowie z eurosport.pl prezes PZPN Cezary Kulesza.

O motywację polskich piłkarzy jest spokojny.

- 1:6 wyjątkowo ich zmotywowało. Po meczu z Holandią widać było, że chłopcy szybko się podnieśli. Przede wszystkim mentalnie. Nie przestraszyli się rywala, pałali rządzą rewanżu. Wynik 2:2 pokazał, że jesteśmy dobrą drużyną i możemy rywalizować z najlepszymi - dodało.



Skład Polski ma być najsilniejszy

Wiadomo, że selekcjoner Czesław Michniewicz będzie chciał postawić na najmocniejszy możliwy skład, choć zabraknie Grzegorza Krychowiaka, który wróci do Rosji, by sfinalizować kwestie formalne związane z potencjalnym rozwiązaniem kontraktu z Krasnodarem. W bramce wystąpić ma Wojciech Szczęsny.

U Belgów z kolei nie zagra lider tej drużyny Kevin De Bruyne. Selekcjoner Roberto Martinez uznał, że pomocnik Manchesteru City zasługuje na odpoczynek po długim sezonie. Ale lista nieobecnych u Belgów jest zdecydowanie dłuższa.

Polska - Belgia w Lidze Narodów 2022: kiedy i o której godzinie mecz?

Spotkanie Polska - Polska grupie 4. dywizji A odbędzie się już we wtorek (14 czerwca) na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dla obu drużyn będzie to pierwszy rewanżowy mecz w tej edycji Ligi Narodów i pierwszy rozegrany na tym obiekcie pod wodzą Michniewicza. Bośniacki sędzia Irfan Peljto da sygnał do rozpoczęcia meczu o godzinie 20.45. Relacja na żywo w serwisie eurosport.pl.

Na następne spotkania Polaków (dwa) kibice będą musieli poczekać do września. Wówczas nasz zespół zagra u siebie z Holandią i na wyjeździe z Walią.

Liga Narodów 2022 - Grupa 4 Miejsce Drużyna Liczba meczów Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bilans bramek

1. Holandia 3 7 2 1 0 8:4 2. Belgia 3 4 1 1 1 8:6 3. Polska 3 4 1 1 1 5:9 4. Walia 3 1

0

1 2 3:5

Liga Narodów jest dla wybrańców Michniewicza pierwszym etapem przygotowań do listopadowego mundialu. W Katarze Polacy zagrają w grupie z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną.