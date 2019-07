Guardiola odpowiedział na krytykę Chińczyków. "Opinie dalekie od rzeczywistości"

Chińczycy krytykują mistrzów Anglii. "Wracają bez ani jednego nowego kibica" Manchesterowi... czytaj dalej » Ekipa The Citizens w zeszłym tygodniu zagrała w turnieju piłkarskim Premier League Asia Trophy z udziałem West Ham United, Newcastle United i Wolverhampton Wanderers. Mecze rozgrywane były w Nankinie i Szanghaju. Kibice zarzucili swoim idolom m.in. brak entuzjazmu.



- Powinienem powiedzieć, że się z tym nie zgadzam i to nieprawda. Żeby złożyć takie oświadczenie, trzeba wiedzieć, jak to dokładnie wygląda w naszym klubie. Moi piłkarze mieli niesamowity okres w Szanghaju. Zostali zaangażowani w reklamy. Ludziom z hotelu rozdawali autografy i pozowali do wspólnych zdjęć. Spełniali wszystkie prośby - przekonywał Guardiola na konferencji prasowej w Hongkongu.

"Opinie są dalekie od rzeczywistości"