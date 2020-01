Monaco nie przestraszyło się PSG. Glik ma powody do zadowolenia

Francuz Thierry Henry objął posadę szkoleniowca AS Monaco. Były piłkarz m.in. Arsenalu podpisał 3-letni kontrakt. Będzie to dla niego debiut w tej roli, wcześniej pełnił funkcję asystenta selekcjonera reprezentacji Belgii.

Koniec wakacji dla Brazylijczyka. Neymar, w środku transferowego zamieszania, wrócił do treningów z PSG. Bardzo możliwe, że piłkarz opuści Paryż i przeniesie się do Barcelony. O Neymara stara się również Real Madryt.

Były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Robert Moreno został nowym trenerem AS Monaco. Hiszpan na tym stanowisku zastąpił Leonardo Jardima. 42-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Po 18 spotkaniach Monaco zajmuje 7. miejsce w tabeli Ligue 1 z dorobkiem 28 punktów. Pierwsze PSG ma 45 punktów.

Klasyk Serie A dla Juventusu. Kontuzja Nicoli Zaniolo Juventus wygrał... czytaj dalej » Dla piłkarzy trenera Thomasa Tuchela to pierwsza strata punktów po sześciu kolejnych zwycięstwa w lidze. Tak znakomita seria zaowocowała znaczącą przewagą w tabeli. Drugi Olympique Marsylia traci do PSG pięć punktów, mając rozegrany o jeden mecz więcej.

Świetny początek PSG

Niedzielny hit nie był dla gospodarzy spacerkiem. Co prawda już w 3. minucie prowadzenie dał im strzałem z bliska Neymar, ale dziesięć minut później to goście wyszli na 2:1. Najpierw Gelson Martins znakomicie odnalazł się w polu karnym i do pustej bramki dobił piłkę po nieprzepisowym ataku Keylora Navasa na Wissama Ben Yeddera, a chwilę później sam Ben Yedder popisał się skuteczną akcją w szesnastce paryżan.

Drużyna, że stolicy szybko otrząsnęła się jednak z letargu. Kolejna udana akcja Neymara zakończona została w 24. minucie samobójczym trafieniem Fode Ballo Toure, a w 42. Brazylijczyk na gola na 3:2 zamienił rzut karny po faulu na Kylianie Mbappe.

Monaco nie złożyło broni

Niepokonane od czterech kolejek Monaco nie przestało jednak wierzyć w wywalczenie punktu. Większa liczba strzałów przełożyła się na wyrównujące trafienie Islama Slimaniego. W 70. minucie Algierczyk najprzytomniej zachował się w polu karnym PSG i z bliska skierował piłkę do siatki. Sędzia liniowy zasygnalizował w tej sytuacji spalonego, ale po analizie VAR arbiter główny wskazał na środek boiska.

W końcówce Tuchel wprowadził na plac gry Leandro Paredesa, Pablo Sarabię i Edinsona Cavaniego, ale goście umiejętnie utrzymali korzystny rezultat do końca.



FT PSG 3-3 AS Monaco - game of the season, two fearlessly impressive attacking sides played out a deserved draw. Wissam Ben Yedder, Kamil Glik, Tiémoué Bakayoko & Idrissa Gueye with phenomenal performances. — Get French Football News (@GFFN) January 12, 2020

Słupek Glika

Dobre oceny za swój występ zebrał od obserwatorów Glik. W 30. minucie kapitan Les Monegasques trafił nawet po strzale głową w słupek.

Jeden punkt sprawił, że Monaco znalazło się na ósmym miejscu, ze stratą czterech punktów do trzeciej lokaty, gwarantującej grę w eliminacjach Ligi Mistrzów.