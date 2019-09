Nóż z trybun. Gorszące sceny podczas meczu

W sobotę w 12. kolejce Liga Aguila Millonarios wygrali na wyjeździe z Medellin 2:1, ale po meczu mówi się wyłącznie o oburzającym zachowaniu jednego z kibiców gospodarzy.

Po decydującej bramce, która padła w doliczonym czasie, z trybun na stadionie Atanasio Girardot w kierunku piłkarza drużyny gości został rzucony nóż. Celem "kibica" był David Macalister Silva. Kiedy zawodnik spostrzegł ostre narzędzie, natychmiast przekazał je arbitrowi. Zdarzenie zostało opisane przez Carlos Ortegę w protokole sędziowskim.



En la fecha pasada la hinchada del DIM arrojó al campo de juego jeringas con sangre y hoy arrojaron una navaja. Todo con complicidad de @Dimayor y @AlcaldiadeMed que dejar hacer lo que quieran en Medellín, hasta que no pase algo grave no actuarán. pic.twitter.com/lS9zCIZQk1 — Semper Fi (@JhonBallesteros) September 22, 2019





Baggio nie miał tyle szczęścia

Ostatecznie nikomu nic się nie stało, ponieważ nóż spadł obok zawodnika przyjezdnych. Tym samym piłkarz Millonarios szczęśliwie nie podzielił losu Dino Baggio z włoskiej Parmy, który w podobnych okolicznościach w 1998 roku w trakcie wyjazdowego meczu Pucharu UEFA (teraz Ligi Europy) z Wisłą w Krakowie został trafiony nożem prosto w głowę. Polski klub został na rok zdyskwalifikowany z europejskich pucharów.

Nie wiadomo, jakie będą konsekwencje wobec chuligana z Medellin, ale sprawa została potraktowana przez służby bardzo poważnie. Zaangażował się w nią osobiście prezydent Medellin Federico Gutierrez, któremu zarzuca się pobłażliwość wobec chuliganów miejscowego klubu. Wcześniej ta ekipa zasłynęła między innymi używaniem maczet w trakcie tak zwanych ustawek.

"Obiecałem, że znajdę osobę odpowiedzialną za rzucenie nożem, i oto jest. Zostanie skazana i więcej nie wejdzie na stadion" - ogłosił na Twitterze prezydent Medellin.