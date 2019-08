Manchester United znęcał się nad Chelsea. Bolesny debiut Lamparda

Już bez Edena Hazarda, ale z Lampardem na ławce rezerwowych – w takim zestawieniu do nowego sezonu przystąpiła Chelsea. The Blues nie mogli być aktywni tego lata na rynku transferowym, gdyż ciąży nad nimi zakaz nałożony przez FIFA. Lampard nie zamierzał jednak z tego powodu narzekać, zaznaczając, że ma on do dyspozycji bardzo utalentowanych zawodników. Od pierwszej minuty meczu na Old Trafford nowy menedżer The Blues postawił więc na Tammy'ego Abrahama i Masona Mounta, którzy poprzedni sezon spędzili na wypożyczeniach – odpowiednio – w Aston Villi i Derby County.

Szastać pieniędzmi mógł za to Ole Gunnar Solskjaer. Norweg ściągnął więc do swojego zespołu Aarona Aubameyang uczcił jubileusz golem na wagę trzech punktów Arsenal wygrał na... czytaj dalej » Wan-Bissakę z Crystal Palace i Harry'ego Maguire'a z Leicester City, który został najdroższym obrońcą świata (80 mln funtów). Kibice Czerwonych Diabłów nie byli jednak do końca usatysfakcjonowani tymi zakupami. Większość domagała się poważnego wzmocnienia ofensywy. Dostali tylko młodego Daniela Jamesa ze Swansea City, a plotkowano przecież o takich graczach jak Antoine Griezmann, Bruno Fernandes czy Paulo Dybala.

Sto procent Rashforda



To właśnie wspomniany wcześniej Abraham mógł bardzo szybko uciszyć Old Trafford. Już czwartej minucie huknął z linii pola karnego, ale piłka po tym strzale odbiła się od słupka bramki strzeżonej przez Davida de Geę.

W 17. minucie Marcusa Rashforda nieprzepisowo w polu karnym zatrzymał Kurt Zouma. Anthony Taylor wskazał na jedenasty metr, a karnego pewnie na gola zamienił sam poszkodowany. W seniorskich rozgrywkach Rashford jeszcze się nie pomylił – cztery rzuty karne, cztery bramki.



4 - Marcus Rashford has now scored all four of the penalties he has taken in competitive senior matches for club and country (including shootouts). Composed. #MUNCHEpic.twitter.com/y9B4qHBEbZ — OptaJoe (@OptaJoe) August 11, 2019





Po objęciu prowadzenia przez gospodarzy tempo meczu spadło. Kibicom ponownie szybciej zabiły serca dopiero w 40. minucie, kiedy z ostrego kąta w spojenie bramki United trafił Emerson Palmieri.

Nokaut w drugiej połowie

Zabójczą skuteczność Diabły zaprezentowały między 65. a 67. minutą. W tak krótkim odstępie czasu Kepa Arrizabalaga wpuścił kolejne dwa gole. Najpierw z bliska trafił Anthony Martial, a na 3:0 podwyższył Rashford, wygrywając pojedynek z bramkarzem Chelsea. Rashfordowi genialnie podał Paul Pogba.



95 - There were just 95 seconds between Manchester United's second and third goal in their match against Chelsea. Strolling. #MUNCHEpic.twitter.com/Ch8qdWmwuC — OptaJoe (@OptaJoe) August 11, 2019





Gospodarze nie mieli litości i na trzech trafieniach się nie skończyło. W końcówce Chelsea dobił rezerwowy James. Asystę przy golu byłego gracza Swansea City ponownie zaliczył Pogba.

Manchester United rozbił u siebie Chelsea aż 4:0. To najwyższa wygrana Czerwonych Diabłów z The Blues w erze Premier League. Lampard zaliczył bolesne zderzenie z najwyższą klasą rozgrywkową w Anglii.

Manchester United - Chelsea 4:0 (1:0)

Bramki: Rashford 18 (karny), 67, Martial 65, James 81

Wyniki meczów 1. kolejki:

Leicester City - Wolverhampton 0:0

Newcastle United - Arsenal 0:1

West Ham United - Manchester City 0:5

Bournemouth - Sheffield United 1:1

Burnley - Southampton 3:0

Crystal Palace - Everton 0:0

Watford - Brighton 0:3

Tottenham - Aston Villa 3:1

Liverpool - Norwich City 4:1