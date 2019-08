Manchester City zapłaci karę, ale uniknie najgorszego

Stwierdzono, że klub z Manchesteru naruszył między innymi art.19 Regulaminu FIFA, który mówi, że międzynarodowe transfery są dozwolone tylko w przypadku, gdy zawodnik ukończy 18 lat. Ile takich transakcji przeprowadzili szefowie najlepszego zespołu Premier League ostatniego sezonu, nie podano.

W przeciwieństwie do sprawy londyńczyków FIFA okazała się tym razem łaskawa. Nie nałożyła na City zakazu transferowego. To byłaby najbardziej drastyczna sankcja. Swoją decyzję federacja uargumentowała tym, że klub z Etihad Stadium "wziął na siebie odpowiedzialność" za złamanie przepisów.

Mistrzowie Anglii mogą odwołać się od kary, ale raczej sobie to darują. 370 tysięcy franków szwajcarskich to dla nich drobne. Co najmniej tyle, przez dwa tygodnie, zarabia większość zawodników tego zespołu. Poza tym szanse na zmianę decyzji są niewielkie.

Chelsea wciąż bez transferów

Przekonała się o tym właśnie Chelsea, która musiała zapłacić 600 tysięcy franków.

FIFA ukarała londyński klub zimą, jego apelację odrzuciła w maju. The Blues skierowali sprawę do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS). Transferów nie mogli dokonać w letnim okienku transferowym. Jeżeli CAS nie cofnie postanowienia FIFA, nie będzie mogła ich także przeprowadzić zimą.

W tamtym czasie badano przypadki transferów stu młodych piłkarzy, uznając, że Chelsea złamała przepisy w 29 przypadkach.