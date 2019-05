36 strzałów i pierwszy gol. Luis Suarez w końcu się przebudził

Były napastnik Liverpoolu w bieżącym sezonie Ligi Mistrzów rozegrał większość spotkań w pełnym wymiarze czasowym. Opuścił tylko dwa ostatnie mecze fazy grupowej i w środowy wieczór zaliczył dziewiąty występ w tych rozgrywkach.

Choć Barcelona w drodze do półfinału tylko raz nie zdołała zdobyć żadnego gola (w pierwszym meczu 1/8 finału z Olympique Lyon), a większość meczów wygrywała różnica kilku bramek, to Suarez do środy nie mógł pochwalić się ani jednym trafieniem.

Jak wyliczyli statystycy serwisu Opta, reprezentant Urugwaju do zdobycia swojego pierwszego gola w bieżącej edycji Champions League potrzebował aż 36 strzałów.

To nie tylko pierwsza bramka snajpera Barcelony w tych rozgrywkach, ale również jubileuszowe 500. trafienie dla Dumy Katalonii w historii Ligi Mistrzów. Barca została dzięki temu drugą drużyną, która osiągnęła magiczną granicę pół tysiąca goli w zmaganiach o najcenniejsze trofeum w klubowej piłce. Real Madryt ma w dorobku 551 bramek.

Suarez, grający w barwach hiszpańskiego zespołu piąty sezon, w środę trafił po raz dwudziesty i zrównał się w klubowej klasyfikacji z Patrickiem Kluivertem. Jedną bramkę więcej od nich zdobył Brazylijczyk Neymar, a dwie więcej jego rodak Rivaldo. Niekwestionowanym liderem drużyny jest oczywiście Leo Messi, który może się pochwalić zdobyciem 112 goli (uwzględniając już dwie środowe bramki Argentyńczyka).



36 - Luis Suárez has scored his first Champions League goal of the season, with his 36th shot of the campaign. Haunt. #FCBLIVpic.twitter.com/bXadJVtEy0 — OptaJoe (@OptaJoe) May 1, 2019

Zanim Urugwajczyk przeniósł się na Camp Nou, w barwach The Reds rozegrał cztery sezony. Sentymentów nie było. W środowy wieczór nie hamował swojej radości po trafieniu do bramki strzeżonej przez Alissona Beckera.

Not celebrating against your former club?



Luis Suarez isn't about that #BARLIV#UCLpic.twitter.com/mnROPTjno1 — Match of the Day (@BBCMOTD) May 1, 2019

Barcelona wygrała 3:0. Rewanż we wtorek.

