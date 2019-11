Kolejne hity w Lidze Mistrzów. W środę też polskie akcenty

Piłkarze Manchesteru City trenują przed meczem z Szachtarem Donieck w ramach 5. kolejki grupy C Ligi Mistrzów.

Przygotowania Tottenhamu do starcia z Olympiakosem

Liverpool haruje przed wyprawą do Genk w Lidze Mistrzów

Przed wtorkowymi spotkaniami kwalifikację do fazy pucharowej Ligi Mistrzów zapewnione miały trzy zespoły: Paris Saint-Germain, Bayern Monachium i Juventus. Do tego grona dołączyły: Real Madryt, Tottenham Hotspur i Manchester City. "Królewscy" zremisowali z PSG 2:2, chociaż dominowali w pierwszych 45 minutach. Prowadzeni przez Jose Mourinho piłkarze zwyciężyli z Olympiakosem Pireus 4:2, mimo że przegrywali już 0:2. Zaledwie remis 1:1 z Szachtarem Donieck wystarczył do awansu Manchesterowi City.

Kolejny rekord "Lewego"

"Szaleństwo w Belgradzie". Niemcy pod wrażeniem LewanTORskiego To był jego... czytaj dalej » Wtorek należał do Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik Bayernu Monachium zdobył cztery bramki w rywalizacji z Crveną Zvezdą w zaledwie 14 minut i 31 sekund. Tym samym kapitan reprezentacji Polski został najszybszym strzelcem czterech goli w prestiżowych europejskich rozgrywkach. Lewandowski pobił rekord Cristiano Ronaldo, który w wygranym 8:0 meczu z Malmoe zdobył cztery bramki dla Realu Madryt w 21 minut.

W środę zostaną rozegrane mecze w czterech pozostałych grupach, w których nie ma jeszcze najważniejszych rozstrzygnięć.

Liverpool - Napoli (Milik, Zieliński)

W grupie E najbliżej awansu są obrońca tytułu Liverpool oraz SSC Napoli Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika. Obie drużyny zmierzą się w tej kolejce na stadionie Anfield, a zwycięzca zapewni sobie udział w fazie pucharowej.

Barcelona - Borussia (Piszczek)

Dwie najlepsze ekipy spotkają się także w grupie F - Barcelona podejmie na Camp Nou Borussię Dortmund Łukasza Piszczka. I także w tym przypadku wygrana zapewni awans do 1/8 finału. Drugie spotkanie Slavia Praga - Inter Mediolan poprowadzi Szymon Marciniak.

Lipsk - Benfica

"France Football": Messi namawia Neymara na powrót. "Za dwa lata już mnie tu nie będzie" "France Football"... czytaj dalej » W grupie G w najlepszej pozycji wyjściowej jest RB Lipsk, który awansuje dalej, jeśli pokona u siebie Benficę Lizbona.

Valencia - Chelsea, Lille - Ajax

Bardziej skomplikowana jest sytuacja w grupie H, gdzie trzy drużyny mają po 7 punktów: Ajax Amsterdam, Chelsea Londyn i Valencia. W środę Valencia zagra z Chelsea, a Ajax zmierzy się na wyjeździe z Lille.

Program meczów 5. kolejki Ligi Mistrzów:



wtorek, 26 listopada



grupa A

Galatasaray Stambuł - Club Brugge 1:1 (1:0)

Real Madryt - Paris Saint Germain 2:2 (1:0)

grupa B

Tottenham Hotspur - Olympiakos Pireus 4:2 (1:2)

Crvena Zvezda Belgrad - Bayern Monachium 0:6 (0:1)

grupa C

Manchester City - Szachtar Donieck 1:1 (0:0)

Atalanta Bergamo - Dinamo Zagrzeb 2:0 (1:0)

grupa D

Lokomotiw Moskwa - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)

Juventus Turyn - Atletico Madryt 1:0 (1:0)



środa, 27 listopada



grupa E

KRC Genk - FC Salzburg (21.00)

Liverpool - SSC Napoli (21.00)

grupa F

Barcelona - Borussia Dortmund (21.00)

Slavia Praga - Inter Mediolan (21.00)

grupa G

Zenit Sankt Petersburg - Olympique Lyon (18.55)

RB Lipsk - Benfica Lizbona (21.00)

grupa H

Valencia - Chelsea Londyn (18.55)

Lille OSC - Ajax Amsterdam (21.00)