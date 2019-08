Koszmarna diagnoza Sane. Rekord Bayernu mocno zagrożony

Foto: Will Oliver/PAP/EPA | Video: Reuters TV

"Sane musi iść pod nóż" - przesądza "Bild". "Więzadło krzyżowe w kolanie zerwane. Potrzebna operacja. Co to oznacza dla planowanego transferu piłkarza do Bayernu?" - pyta z kolei "Kicker".



*** BILDplus Inhalt *** Diagnose da - Sané muss unters Messer https://t.co/sWqW3tDNGM#Sport#News — BILD Sport (@BILD_Sport) August 8, 2019





Widmo operacji wisi nad Sane. "Decyzja w czwartek" Kontuzja Leroya... czytaj dalej » 23-latek kontuzji prawego kolana doznał w sobotnim meczu o Tarczę Wspólnoty z Liverpoolem. Od początku rokowania były nieciekawe, ale z ostateczną diagnozą wstrzymywano się do czwartku, do szczegółowych badań.



Zerwane wiązadło, o czym piszą "Bild" i "Kicker" (Manchester City komunikatu o stanie zdrowia swojego piłkarza jeszcze nie podał), oznacza kilka miesięcy leczenia. W tym roku Sane może nie wybiec na boisko. A to i tak ostrożne rokowania.

Podcięte skrzydła

To jeden z najzdolniejszych niemieckich graczy młodego pokolenia. Od kilku tygodni zabiegał o niego Bayern. Był gotowy wyłożyć na stół żądane przez City 110 mln euro. To byłby transferowy rekord monachijczyków. Dotychczas FCB najwięcej zapłacił za Lucas Hernandeza, francuskiego obrońcę, którego sprowadził latem z Atletico Madryt za 80 mln euro.

"Bayern musi teraz zweryfikować swoje plany, a przecież Sane miał być najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu z obsadą pozycji skrzydłowego" - pisze "Kicker".

Mistrzowie Niemiec mają problemy na skrzydłach, bo z klubu odeszli Franck Ribery i Arjen Robben. Pierwszy szuka klubu, drugi zakończył karierę. Do tego leczy się Serge Gnabry. Jest powód, by bić w Bawarii na alarm.

Nowy sezon Bundesligi startuje 16 sierpnia.