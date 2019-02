"Tłusty Piątek". Włosi piszą o kolejnym wyczynie

Mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Polski snajper trafiał do siatki rywali w różne dni tygodnia, ale na włoskich boiskach nie miał jeszcze gola strzelonego w... piątek. Aż do 49. minuty meczu z Empoli, wówczas z bliska pokonał Bartosza Drągowskiego. I to od razu w swoim pierwszym strzale na bramkę w tym spotkaniu.

Jak Bierhoff

Jak informują statystycy agencji Opta, Polak został w ten sposób pierwszym zawodnikiem Milanu od 1998 roku, który trafiał w każdym z czterech ligowych spotkań, które rozpoczynał w wyjściowym składzie. Ostatnim piłkarzem, któremu udała się ta sztuka był Bierhoff. Niemiecki słynny piłkarz reprezentował czerwono-czarne barwy w latach 1998-2001. Poprzestał na 36 golach w 91 spotkaniach.



Piatek has matched Bierhoff's record that sees him become the first player apart from the German to have scored in every one of his first four starts in the top flight since having joined the club. pic.twitter.com/neRPiw39gK — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) February 22, 2019

Gdy w 69. minucie piątkowego starcia trener Gennaro Gattuso desygnował do gry Patricka Cutrone, kibice na San Siro zgotowali Piątkowi owację. Milan wygrał 3:0, a za występ z Empoli Polak otrzymał od dziennikarzy "La Gazzetta dello Sport" notę "7" w skali od 1-10. Tak samo ocenieni zostali Andrea Conti, Franck Kessie oraz Hakan Calhanoglu.

Wyższą, "7,5", dostał tylko Samu Castillejo, autor gola i asysty. To jednak nie Hiszpan, a polski snajper zdobi sobotnią okładkę czołowej gazety sportowej w Italii z wymownym tytułem: "Tłusty Piątek".

Tylko Messi strzelił więcej

Odkąd 23-latek zamienił zimą Genoę na Milan, zanotował już siedem goli w sześciu spotkaniach. Wliczając także bramki, które zdobywał od sierpnia w barwach Genoi, ma ich już 18 w tym sezonie Serie A. W klasyfikacji strzelców jest drugi, ustępuje jedynie Cristiano Ronaldo z Juventusu - 19.

Licząc natomiast wszystkie klubowe rozgrywki, Piątek jest obecnie drugim snajperem czołowych lig europejskich. Tylko Leo Messi zgromadził więcej trafień dla Barcelony - 30 przy 26 Polaka. Po 25 mają Robert Lewandowski i Kylian Mbappe, a 24 - Sergio Aguero.