"Jest umowa". Włosi już pewni transferu Piątka

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS na player.pl

Włoskie media podkreślają, że transfer Piątka do mediolańskiego klubu nabrał kształtów w piątek. Wtedy to przedstawiciele obu klubów negocjowali warunki przenosin 23-letniego napastnika na San Siro.

"Jest umowa" - informuje na okładce sbobotnia "La Gazzetta dello Sport". "Do porozumienia jest blisko" - twierdzą dziennikarze po rozmowach, w których uczestniczyli między innymi prezes Genoi Enrico Preziosi, dyrektor generalny obecnego klubu Piątka Giorgio Perinetti, a także dyrektor sportowy Milanu Leonardo. Spotkanie zakończyło się po trzech godzinach uściskiem dłoni.

Ważny dzień dla Piątka. "Możliwe podpisanie kontraktu" Genoa i AC Milan... czytaj dalej »

Najpierw mecz, potem spotkanie

Dziennikarz "La Gazzetta dello Sport" utrzymuje, że sprawa transferu jest niemal dopięta na ostatni guzik. Jest już zgoda co do sumy odstępnego, trzeba tylko ustalić szczegóły. Wcześniej media wymieniały kwotę 40 milionów euro.

Następne rozmowy zapowiedziano na wtorek 22 stycznia, a więc dzień po meczu Genoa - Milan w Serie A w Genui. Nie wyklucza się, że już wtedy zostanie zawarte porozumienie w sprawie transferu Polaka, uznanego za największą rewelację obecnych rozgrywek.

Warunki indywidualnego kontraktu

Z kolei włoski dziennikarz telewizji Sky Sport Gianluca Di Marzio poinformował o szczegółach kontraktu Polaka. "Piątek zawarł z zespołem z Mediolanu umowę, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2023 r. Jego wynagrodzenie będzie opiewać na kwotę 2 mln euro za sezon" - napisał na Twitterze.

Według dziennikarza transfer Piątka z Genoi do Milanu pochłonie 35 milionów euro plus premie, a w ramach rozliczenia do Genoi mają powędrować dwaj piłkarzy Rossonerich Alen Halilović i Andrea Bertolacci.



#Piatek-#Milan

L'incontro, la cifra e tutti i dettagli

Il punto al termine della giornatahttps://t.co/vPu3YZDby9 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 19, 2019

Błysk w kilka miesięcy

Piątek zapracował na zainteresowanie czołowych klubów Europy (niedawno mówiło się nawet o Barcelonie i Realu Madryt) w zaledwie pół roku. Latem przeszedł z Cravovii do Genoi za około cztery miliony euro. Z kibicami Rossoblu przywitał się czterema golami (w tym hat-trickiem w 18 minut) w meczu Pucharu Włoch z Lecce. Potem kontynuował strzelecką serię. W 21 rozegranych spotkaniach dla klubu z Ligurii strzelił 19 goli, bijąc po drodze kilka rekordów.

Trzynaście z nich to trafienia w Serie A, gdzie długo był liderem klasyfikacji strzelców. Obecnie, na półmetku rozgrywek, jest nim Cristiano Ronaldo z Juventusu, który ma jedno trafienie więcej.

Źródło: newspix.pl Piątek błyszczy w Italii

Poważne negocjacje między Genoą i Milanem rozpoczęły się we wtorek. Jeśli dojdzie do transakcji z klubem występującym na słynnym San Siro, wszystko wskazuje na to, że Piątek stanie się najdroższym polskim piłkarzem w historii. Obecnym rekordzistą jest Arkadiusz Milik, który z Ajaksu Amsterdam do Napoli trafił za 32 miliony euro.