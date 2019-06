Królewski hit transferowy. Luka Jović w Realu Madryt

12.05 | Piłkarze Realu Madryt nie przestają niemiło zaskakiwać. Z San Sebastian, z meczu 37. kolejki Primera Division z Realem Sociedad, wracają na tarczy. Przegrali 1:3. To ich jedenasta porażka w sezonie! Swoje spotkanie wygrała Barcelona. Spory krok ku Lidze Mistrzów wykonała Valencia. Stawkę spadkowiczów uzupełniła Girona.

Luka Jović przejdzie do Realu Madryt? 24.04.2019

Królewscy i Eintracht po wielu tygodniach negocjacji doszli do porozumienia w sprawie transferu Jovicia. Serbski napastnik przejdzie testy medyczne i podpisze kontrakt. Jest to tylko formalność, albowiem piłkarz jest zdrowy jak ryba i już wcześniej ustalił warunki umowy. Z klubem ze stolicy Hiszpanii zwiąże się na sześć kolejnych sezonów, do 30 czerwca 2025 roku.



Potwierdzone doniesienia

Od wielu tygodni pojawiały się spekulacje na temat transferu Jovicia do Realu Madryt, ale zainteresowani usługami młodego napastnika byli również szefowie Barcelony, Manchesteru City i Bayernu Monachium. Już trzy tygodnie temu niemiecki Sky Sport informował, że to jednak Real Madryt wyprzedził wszystkich i zakontraktował 21-latka. Wówczas mówiło się, że Los Blancos zapłacili 60 milionów euro.

Real chce piłkarza Lyonu. "L'Equipe": oferta na stole Real Madryt jest... czytaj dalej » Dziennik "Marca" potwierdził wcześniejsze doniesienie dotyczące sumy, za jaką zawodnik przeniósł się do Madrytu. Oprócz 60 milionów, kolejne pięć Eintracht może zarobić w bonusach. Jednak aż 30 procent kwoty całego transferu trafi do Benfiki Lizbona, poprzedniego klubu Jovicia.

Element rewolucji

Serb jest kolejnym elementem letniej rewolucji, jaką w Realu Madryt zaplanował trener Zinedine Zidane. Prezydent Florentino Perez działa błyskawicznie. Jović jest trzecim zawodnikiem pozyskanym przez Królewskich. Wcześniej do klubu dołączyli brazylisjki obrońca Eder Militao (FC Porto) oraz jego rodak, skrzydłowy Rodrygo (Santos). Ponadto kibice Realu liczą, że już niedługo ich nowym piłkarzem zostanie Eden Hazard. Transfer pomocnika Chelsea do Madrytu jest już na ostatniej prostej. Belgijski rozgrywający ma kosztować 130 milionów euro.

Jović w minionym sezonie strzelił 27 goli w 48 meczach dla Eintrachtu. Wcześniej, oprócz Benfiki, występował w Apollonie Limassol. Jest wychowankiem Crveny Zvezdy Belgrad.