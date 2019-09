Były piłkarz zastrzelony w Amsterdamie. Kilka lat temu miał grać w Polsce

Jak poinformował dziennik "De Telegraaf", Maynard próbował uciec przed napastnikami, którzy siedzieli na motocyklu. Starał się dojechać do pobliskiego budynku straży pożarnej, ale w wyniku ostrzału uderzył w ścianę.

Później, gdy próbował wydostać się z pojazdu, w jego kierunku wymierzono kolejną serię strzałów. Służby medyczne pojawiły się na miejscu po kilku minutach, ale nie zdołały go uratować.

"Możemy potwierdzić, że ofiarą ataku przy użyciu broni palnej w rejonie Langbroekdreef jest 32-letni Kelvin Maynard. Śledztwo w tej sprawie jest w toku" – brzmi oświadczenie policji

Źródło: Getty Images Policja prowadzi śledztwo

Kontuzja przeszkodziła

Maynard zaczynał karierę w FC Volendam, skąd w 2011 roku trafił do portugalskiego S.C. Olhanense. Pracodawców zmieniał praktycznie co sezon. Najdłużej zakotwiczył w Burton Albion (czwarta liga w Anglii), do którego trafił na zasadzie wolnego transferu w listopadzie 2014. Sprowadził go były reprezentant Holandii, Jimmy Floyd Hasselbaink.

W nowym zespole zdołał rozegrać dziesięć spotkań, w których strzelił jednego gola, i przyczynił się do wygrania League Two. Jednak później doznał poważnej kontuzji kolana, która wyłączyła go z gry na długi okres. Miejsca w drużynie już nie odzyskał i w styczniu 2017 roku odszedł za darmo do holenderskiego Spakenburg. Jego ostatnim klubem był grający w piątej lidze Alphense Boys.

"Wszyscy w Burton Albion jesteśmy zasmuceni informacją, że w wieku 32 lat zmarł nasz były piłkarz Kelvin Maynard. Wyrazy współczucia dla całej rodziny i przyjaciół w tym trudnym czasie" – brzmi oświadczenie Burton.



Władze Alpehense Boys podjęły decyzję, że sobotni mecz z HVV Hollandia nie zostanie rozegrany i również złożyły kondolencje żonie i dzieciom piłkarza.

Testowała go Zawisza



Latem 2014 roku Maynard był na testach w Zawiszy Bydgoszcz. Po tym jak wygasł jego kontrakt z Royal Antwerp FC zawodnik szukał nowego klubu. Środkowy obrońca wystąpił nawet w sparingu z Hapoelem Beer Szewa, ale ostatecznie nie zdołał przekonać do siebie ówczesnego szkoleniowca Ryszarda Tarasiewicza.