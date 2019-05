Klopp uderza w dziennikarzy. "Staracie się pójść na łatwiznę"

Piłkarze Liverpoolu trenowali przed pierwszym meczem półfinałowym Ligi Mistrzów z Barceloną. W ostatniej edycji The Reds dotarli do finału, gdzie przegrali z Realem Madryt.

W rozmowie z serwisem streamingowym DAZN niemiecki trener zdradził, że w ramach przygotowań do środowego spotkania zarządził oglądanie meczu Barcelony z Borussią Monchengladbach z 2016 roku. Trener Liverpoolu chciał przez to u swoich podopiecznych wyeliminować jakiekolwiek obawy przed starciem na jednym z najsłynniejszych stadionów świata.

- Nie był to jakiś wybitny mecz jako taki, bo Barcelona dominowała, ale ważne było to, aby drużyna zobaczyła, że to zwykły stadion piłkarski, a nie coś w rodzaju świątyni - stwierdził Klopp.

Przez niektórych, w tym ludzi odpowiedzialnych w Barcelonie za media społecznościowe, słowa te zostały odebrane najwyraźniej źle. Barca opublikowała na Twitterze klip z opisem: "Oto Camp Nou. Nasz dom. Nasza świątynia. Nasza forteca".



Sprawę poruszono także na przedmeczowej konferencji prasowej, co wyraźnie zirytowała Kloppa, bo nie spodziewał się, że taka błahostka może wywołać jakiekolwiek emocje.

- Jakie to słabe, eh, dziennikarze… - stwierdził. - Dałem przed tym meczem z 500 tysięcy wywiadów, mówisz coś, a oni wyciągają jedno słowo i mówią: "powiedział żadna świątynia futbolu!". Wygłosiłem z 500 tysięcy pozytywnych rzeczy na temat Barcelony, a wy staracie się pójść na łatwiznę, robicie wielkie halo.

- Jestem kibicem dłużej niż trenerem, co takiego złego mogłem powiedzieć na temat tego stadionu? Cały czas jest to stadion piłkarski, na którym gra się w piłkę, dobrą piłkę, najlepszą, jaką możemy zaprezentować. To jest dozwolone i dlatego spróbujemy - mówił, ale na tym jego irytacja się nie skończyła.

Chodziło o transfer Philippe'a Coutinho z Liverpoolu do Barcelony w styczniu ubiegłego roku za 160 mln euro. Brazylijczyk błyszczał na Anfield, ale na Camp Nou do końca się nie odnalazł i w przekroju całego sezonu nie prezentował się już tak znakomicie.

Ledwo stał, pluł krwią, ale wrócił na boisko. "Żałosna postawa sztabu medycznego" Trener Mauricio... czytaj dalej » - Wiem, że wielu opowiada jakieś g******* historie na ten temat. Tak, tęsknimy za Philem Coutinho, bo to piłkarz klasy światowej. Uwielbiałem z nim pracować, ale musieliśmy sobie poradzić bez niego i dobrze nam to wyszło. Tyle na ten temat. Bardzo dobry zawodnik. Jak pierwszy raz usłyszałem, że pójdzie do Barcelony, to myślałem, że sobie nie poradzimy, ale wyszło dobrze. Dla obu stron - odparł.

Trenera Barcy Ernesto Valverde także zapytano o kwestię futbolowej świątyni. Szkoleniowiec mistrzów Hiszpanii nie widział w słowach Kloppa nic zdrożnego.

- Chodziło mu o to, że to tylko dwie bramki i 22 piłkarzy biegających za piłką - stwierdził. Rewanż na Anfield, innej stadionowej ikonie, w przyszłym tygodniu we wtorek.

Tymczasem w drugiej półfinałowej parze Ajax Amsterdam pokonał we wtorek na wyjeździe Tottenham Hotspur 1:0.

Finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany 1 czerwca na obiekcie Atletico Madryt Wanda Metropolitano.