Ból głowy selekcjonera. "Piątek nie powinien być rozgoryczony"

Brzęczek: to wyrównana grupa

Brzęczek: to wyrównana grupa

- Przeciwko Austrii nie wystarczy ładna gra – powiedział Jerzy Brzęczek, selekcjoner reprezentacji Polski, która w poniedziałek rozpoczyna przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy 2020.

Nikt nie wyobraża sobie, by w reprezentacji nie grał kapitan zespołu Robert Lewandowski. W obecnym sezonie Bundesligi "Lewy" imponuje formą - strzelił już 18 goli w 25. meczach. Do tego dochodzi osiem trafień w Lidze Mistrzów, dwa w Pucharze Niemiec i jeden w Superpucharze.

Przez długi czas w kadrze jego partnerem był Arkadiusz Milik. Napastnik Napoli już dawno zapomniał o kontuzji kolan i wrócił do dawnej dyspozycji. Jego osiągnięcia to 15 goli w 25. spotkaniach Serie A, dwa gole w Lidze Europy i jeden w Pucharze Włoch.

Z kolei robiący furorę na Półwyspie Apenińskim Krzysztof Piątek w tym sezonie ligowym zdobył dla Genoi i Milanu 19 bramek w 27. meczach. Do tego dorzucił osiem trafień w krajowym pucharze.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Lewy", Piątek i Milik razem na boisku?

"Co wtedy?"

Brzęczek ostrzega. "Austria jest drużyną nieprzyjemną, ładna gra nie wystarczy" - Rozpoczynamy... czytaj dalej » Trener Jerzy Brzęczek może mieć ból głowy, jak wykorzystać wszystkich trzech napastników w kadrze. Na poniedziałkowej konferencji prasowej przed meczami z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w el. mistrzostw Europy 2020 odniósł się do sugestii, by jednocześnie korzystać z "Lewego", Milika i Piątka od początku spotkań.

- Przyjmijmy hipotetycznie, że wystawiamy tę trójkę napastników w pierwszym składzie i w którymś momencie gra się nie układa, tracimy bramkę, przegrywamy to spotkanie i co wtedy? - spytał Brzęczek.

- To nie liczba napastników będzie świadczyła o stwarzaniu sytuacji pod bramką rywala i strzelaniu goli. Trzeba to zbalansować. Napastnicy aby strzelać, muszą mieć odpowiednie podania. Musi być zachowana odpowiednia proporcja - wyjaśnił.

"Świadomi zawodnicy"

Selekcjoner nie obawia się, że któryś z pominiętych piłkarzy mógłby czuć się niedoceniony. Mówił na ten temat jeszcze w lutym.

- To są bardzo świadomi zawodnicy, zdający sobie sprawę z tego, co będzie nas czekać w reprezentacji. Każdy jest gotowy, żeby grać. Mogą jednak być takie spotkania, w których nie wszyscy będą mogli być na boisku. I wszyscy mają tego świadomość - zapewnił Brzęczek.

Źródło: Newspix Lewandowski i Milik doskonale rozumieją się na boisku

W ataku Lewandowski z Milikiem

W Austrii obawiają się Lewandowskiego. "Strzelił więcej niż nasz cały 24-osobowy skład" W Austrii drżą... czytaj dalej » Nie tylko trener Biało-Czerwonych, ale także wielu fachowców nie widzi ustawienia kadry z trzema napastnikami.

- Moim zdaniem trener Jerzy Brzęczek powinien postawić na sprawdzoną dwójkę w ataku, czyli na Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika - mówi były kadrowicz Tomasz Frankowski w rozmowie z eurosport.pl.

- Obaj są w formie, grali już razem wiele razy w kadrze i najbardziej pasują do systemu gry. Przeciwko Austrii Krzysztof Piątek prawdopodobnie wejdzie z ławki rezerwowych. To jednak taki piłkarz, że nawet jeśli pojawi się na boisku na ostatnie 30 minut, to i tak może zrobić swoje - wyjaśnia.

Frankowski uważa, że Piątek musi jeszcze się wykazać, by zostać podstawową opcją Biało-Czerwonych w ataku.

- Hierarchia w kadrze jest jasna. Lewandowski to numer jeden w ataku. Za nim jest Milik, a dopiero potem Piątek. Dwójka z przodu jest najbardziej sensownym rozwiązaniem. Napastnik Milanu nie powinien być rozgoryczony, bowiem na pewno dostanie swoją szansę - zakończył Frankowski.

Na początek Austria i Łotwa

Reprezentacja Polski w poniedziałek rozpoczęła przygotowania do meczów z Austrią (czwartek w Wiedniu) i Łotwą (niedziela w Warszawie) w eliminacjach mistrzostw Europy 2020. We wtorek kadrowicze w komplecie mają trenować na stadionie Polonii Warszawa. Natomiast w środę o 11.15 zaplanowany jest wylot do Wiednia, gdzie dzień później Biało-Czerwoni zagrają z Austrią w pierwszym meczu eliminacji Euro.

Bezpośrednio po meczu zaplanowany jest powrót do Warszawy, a w piątek trening na boisku KS ZWAR. W sobotę na PGE Narodowym odbędą się konferencje reprezentacji Polski i Łotwy, a dzień później rozegrany zostanie mecz pomiędzy obydwoma drużynami.