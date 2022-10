FIFA żąda raportu w sprawie tragedii po meczu. W przyszłym roku w Indonezji mają się odbyć mistrzostwa

Światowa federacja skontaktowała się z indonezyjską kilka godzin po tragicznych wydarzeniach w mieście Malang w prowincji Jawa Wschodnia. Sekretarz generalny PSSI Yunus Nusi wyjawił, że FIFA zażądała raportu w sprawie śmiertelnych incydentów, a członkowie indonezyjskiej federacji zostali wysłani na miejsce w celu zbadania sprawy.

Organ zarządzający FIFA podkreśla w swoich przepisach dotyczących bezpieczeństwa, że ​​żadna broń palna ani gaz nie powinny być wnoszone i używane przez stewardów lub policję.

Jak pisze Reuters, Policja Jawy Wschodniej nie odpowiedziała na prośbę o komentarz, czy była świadoma istnienia takich przepisów.

"Zszokowany i zasmucony"

Wydarzenia z Indonezji mocno wstrząsnęły także szefem Azjatyckiej Konfederacji Piłki Nożnej Salmanem bin Ibrahimą Al Khalifą.

- Jestem zszokowany i zasmucony po usłyszeniu tragicznych wieści z tak kochającej piłkę nożną Indonezji. W imieniu AFC i azjatyckiej rodziny piłkarskiej przesyłam nasze szczere kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar, jednocześnie wyrażając nasze szybkie życzenia powrotu do zdrowia dla fanów, którzy zostali ranni w tym incydencie. Wyrażam również wsparcie dla Indonezyjskiego Związku Piłki Nożnej (PSSI) i klubów - powiedział, cytowany w komunikacie na stronie azjatyckiej federacji piłkarskiej.

Indonezja ma być gospodarzem mistrzostw świata do lat 20 na przełomie maja i czerwca przyszłego roku. To także jeden z trzech krajów, który chce zorganizować przyszłoroczny Puchar Azji, odpowiednik mistrzostw Europy po tym, jak z roli gospodarza wycofały się Chiny.



Wtargnęli na boisko

Po zakończeniu meczu pierwszej ligi między zespołami Arema FC a Persebaya FC rozwścieczeni kibice drużyny, która przegrała, wtargnęli na płytę boiska. Policja użyła wobec nich gazu łzawiącego, co doprowadziło do wybuchu paniki. W tłumie doszło do stratowania wielu osób, a także uduszeń.



Jak poinformowała policja, co najmniej 174 osób zginęło, a 180 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwóch policjantów.