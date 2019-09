Alarm w Barcelonie. Najwięcej straconych goli, najgorszy początek ligowy od 25 lat

17.08 | Efektowny gol Aritza Aduriza w 89. minucie przesądził o zwycięstwie Athletic Bilbao nad broniącą tytułu Barceloną 1:0 w 1. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy piłkarskiej. Doświadczony napastnik trafił do siatki "nożycami" kilkadziesiąt sekund po wejściu na boisko.

Katalończyków w Granadzie zaskoczył już w 2. minucie Ramon Azeez, a wynik ustalił w 66. z rzutu karnego Alvaro Vadillo. Przyjezdnym nie pomogło, że od pierwszej minuty wystąpił Luis Suarez, a od razu po przerwie na placu gry pojawił się Leo Messi. Obaj walczyli we wcześniejszych tygodniach z kontuzjami.

- Ta porażka martwi i boli, podobnie jak brak skuteczności i okazji bramkowych - przyznał po meczu Suarez. Nie pomógł nawet Leo Messi. Barcelona przegrała z Granadą Wyjazdowa niemoc... czytaj dalej »

"Nie jesteśmy w dobrej dyspozycji"

W efekcie po pierwszych pięciu kolejkach Primera Division Barcelona ma na koncie zaledwie siedem punktów. To najgorszy wynik od 25 lat i sezonu 1994/95. Kibiców mistrza Hiszpanii może martwić przede wszystkim gra Blaugrany w meczach wyjazdowych. Zespół Ernesto Valverde nie wygrał poza Camp Nou od pięciu miesięcy, co złożyło się na osiem kolejnych spotkań. Taka sytuacja ma miejsce pierwszy raz od 2001 roku.

- Jestem zmartwiony, ponieważ nie osiągamy dobrych wyników na wyjeździe. Kiedy to ma miejsce w czterech kolejnych spotkaniach poza Camp Nou (trzy ligowe i jeden w Lidze Mistrzów z Borussią Dortmund zakończony bezbramkowym remisem - red.), oznacza, że nie jesteśmy w zbyt dobrej dyspozycji. Dominujemy, ale nie przekładamy tego na okazje pod bramką rywali - powiedział przybity szkoleniowiec Barcy.

A to nie wszystko. Doszło do tego, że Barcelona, obok Betisu, straciła najwięcej goli spośród wszystkich 20 drużyn w całej lidze - dziewięć.

- Oczywiście nie jest to dla nas dobra statystyka, która nie idzie w parze z naszymi osiągnięciami z poprzednich sezonów - potwierdził Valverde.

Źródło: gettyimages.com Valverde ma o czym myśleć

Znaleźć przyczyny i rozwiązanie

- Trzeba dobrze przeanalizować wiele spraw. Musimy być krytyczni wobec siebie, by móc się poprawić - podsumował Suarez.

W tabeli Granada, beniaminek ekstraklasy Hiszpanii, objął prowadzenie, mając 10 punktów. Tyle samo, co Atletico oraz Sevilla, ale może pochwalić się lepszym bilansem bramek. Zespół z Andaluzji odzyska prowadzenie, jeśli przynajmniej zremisuje u siebie z Realem Madryt. Jeśli to Królewscy wygrają, wówczas to oni będą liderami z 11 punktami.



Wyniki 5. kolejki:

piątek

Osasuna - Betis 0:0

sobota

Villarreal - Real Valladolid 2:0

Levante - Eibar 0:0

Atletico - Celta Vigo 0:0

Granada - Barcelona 2:0

niedziela

Getafe - Mallorca

Espanyol Barcelona - Real Sociedad

Valencia - Leganes

Athletic Bilbao - Alaves

Sevilla - Real Madryt