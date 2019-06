31 lat od woleja wszech czasów. "Sam nie wiem, jak to wpadło"

Włosi rozpaczają po odpadnięciu. "Mecz z Polską kosztował nas marzenia" Włoskie media nie... czytaj dalej » Podczas rozgrywanego na niemieckich boiskach turnieju Van Basten był w życiowej formie. Przed spotkaniem o złoto strzelił cztery gole, w tym hat tricka w spotkaniu z Anglią oraz zwycięskiego gola w półfinale z RFN.

Mimo to tamte trafienia poszły w zapomnienie, wszystko z powodu spektakularnej bramki w finałowym spotkaniu przeciwko Związkowi Radzieckiemu na Stadionie Olimpijskim w Monachium.

Strzelec turnieju, piłkarz turnieju, gol turnieju

Jeden z najlepszych napastników w historii otrzymał wówczas krzyżową piłkę z lewego skrzydła od Arnolda Muehrena. Znajdujący się w polu karnym Van Basten nie zastanawiał się ani chwili, huknął z ostrego kąta, niemal rozrywając siatkę w bramce rywali.



THIS moment =



#OTD at EURO '88, Marco van Basten scored a famous volley in the final as the Netherlands became champions!



The best EURO goal ever?@OnsOranje@MarcoVanBastenpic.twitter.com/OAJRAnDOCi — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) June 25, 2019





Efektownym trafieniem zapewnił Holendrom wygraną 2:0 oraz mistrzostwo Europy, samemu kładąc pieczęć na tytule najlepszego strzelca i najlepszego zawodnika turnieju.

Najlepsza bramka w historii mistrzostw?

Choć od tamtych chwil minęło już sporo czasu, są one wciąż żywe w pamięci fanów futbolu. We wtorek 25 czerwca bramkę przypomniano na oficjalnym profilu Euro 2020 na Twitterze. "Najlepsza bramka w historii mistrzostw?" - zapytano w poście.

Źródło: ullstein bild / Getty Images Van Basten uderzył w nieprawdopodobny sposób

W komentarzach pod filmem UEFA przypomniała wypowiedź samego zainteresowanego, wyraźnie zaskoczonego tym, czego dokonał.

"Sam nie wiem, jak to zrobiłem. Nie rozumiem tego. Przy takich strzałach potrzeba sporo szczęścia, a wtedy wszystko wyszło jak należy" - wspominał trzykrotny zdobywca Złotej Piłki.