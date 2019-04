Finał afery koszulkowej we Włoszech. Milan i zawodnicy ukarani grzywną

Awantura po meczu Milanu. Wymienił się koszulkami, żeby zadrwić z rywala W sobotę piłkarze... czytaj dalej » Obaj piłkarze "Rossonerich" otrzymali kary wynoszące po 33 tys. euro, natomiast klub z San Siro 20 tys. Zarówno Milan, jak i gracze zaakceptowali decyzję włoskiego związku piłkarskiego - poinformowały "Gazzetta Dello Sport" i Sky Sport Italia.

Kosztowny żart

Atmosfera pomiędzy mediolańczykami i zawodnikiem Lazio Francesco Acerbiego zaogniła się przed ubiegłotygodniowym meczem obu ekip. Stoper stołecznej drużyny stwierdził wówczas, że rzymianie mają w szeregach lepszych piłkarzy niż rywale.

Bakayoko odpowiedział za pośrednictwem Twittera: "Ok, Acerbi, do zobaczenia w sobotę", ale był to dopiero początek zamieszania, które wzbudziło ogromne kontrowersje na całym Półwyspie Apenińskim.

"Rossoneri" pokonali Lazio 1:0, a po zakończeniu spotkania obrońca rzymian wymienił się koszulkami z Bakayoko, by zakończyć konflikt. Francuski pomocnik wypożyczony do zespołu z Mediolanu z londyńskiej Chelsea, postanowił jednak zadrwić z przeciwnika i wspólnie z Franckiem Kessim paradował z koszulką Acerbiego przed trybunami, obnosząc trykot rywala niczym trofeum.

Bakayoko przeprosił później za to zachowanie, pisząc w mediach społecznościowych, że miał to być wyłącznie niewinny żart i nie miał intencji, by okazać przeciwnikowi brak szacunku. Acerbi poczuł się jednak wyraźnie urażony, a zachowanie piłkarzy Milanu nazwał podżeganiem do nienawiści.

Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza.#Acerbi#Ace#CMonEaglespic.twitter.com/hgZwt12py6 — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) April 13, 2019

- Wiele mówi się o tym incydencie. Postąpiliśmy źle i przeprosiliśmy. Nie możemy zrobić nic więcej - powiedział w piątek reporterom szkoleniowiec mediolańczyków Gennaro Gattuso.

Rasistowska riposta

Pomimo wyrażenia skruchy Tiemoue Bakayoko znalazł się na celowniku fanów stołecznego klubu. W trakcie środowego meczu pomiędzy Lazio i Udinese grupa kibiców "Biancocelestich" wykrzykiwała obraźliwe hasła pod adresem Francuza. Na nagraniu można usłyszeć, jak śpiewają: "ten banan jest dla Bakayoko".