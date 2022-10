Koszmarni poza Barceloną. Najgorsza seria w Lidze Mistrzów

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ INTER - BARCELONA W EUROSPORT.PL

Dla Roberta Lewandowskiego był to pierwszy w karierze występ na San Siro, ale we wtorkowy wieczór obrońcy gospodarzy skutecznie wyłączyli go z gry. Dotychczas jak Polak nie wpisywał się na listę strzelców, to Barcelona nie wygrywała. I tak też było w Mediolanie. Barcelona rozczarowała w Mediolanie. Będzie drżeć o awans Barcelona w... czytaj dalej »

Zwycięską bramkę dla Interu zdobył w doliczonym czasie pierwszej połowy Hakan Calhanoglu.

Najgorsza seria, najwięcej wrzutek

Porażka oznacza, że piłkarze Xaviego Hernandeza po trzech kolejkach mają w Lidze Mistrzów tylko trzy punkty wywalczone w pierwszej kolejce na Camp Nou z Viktorią Pilzno (5:1). Inter zgromadził sześć, a liderem grupy C jest Bayern (9 pkt). Sytuacja zrobiła się dla Barcelony nieciekawa.

Porażka to jedno. Kibiców Dumy Katalonii może martwić fakt, że ich ulubieńcy nie strzelili gola w ostatnich trzech meczach wyjazdowych w Lidze Mistrzów, co jest ich najgorszą serią w historii tych rozgrywek. Poprzednie dwa spotkania w delegacji bez trafienia miały miejsce w Monachium z Bayernem (0:2 w bieżącej edycji oraz 0:3 na koniec fazy grupowej poprzedniej).



3 - @FCBarcelona have not scored any goal in their last three away games in UEFA Champions League #UCL (L3), their worst away run in the competition's history. Drought. pic.twitter.com/AW4DcNDYMS — OptaJose (@OptaJose) October 4, 2022





Owszem, w drugiej połowie meczu z Interem Katalończycy trafili do siatki, ale sędzia nie uznał gola Pedriego z powodu zagrania ręką Ansu Fatiego.

Wicemistrz Hiszpanii kompletnie nie potrafił znaleźć sposobu na dobrze dysponowanego wicemistrza Włoch. Wyrazem nieporadności były dośrodkowania. Piłkarze Barcelony wykonali ich aż 50, z czego 35 z gry. To najwyższe takie statystyki od objęcia zespołu przez Xaviego.

50 - @FCBarcelona has made 50 total crosses against @Inter_es, 35 of them in open play - both are the highest records for Barça under Xavi Hernández.



Siege. pic.twitter.com/VE8JzpO1Ni — OptaJose (@OptaJose) October 4, 2022

Okazja do rehabilitacji nadarzy się za tydzień. Wtedy dojdzie do rewanżu na Camp Nou. Jeśli Duma Katalonii chce walczyć o awans do fazy pucharowej, musi wygrać.

Wyniki wtorkowych meczów 3. kolejki Ligi Mistrzów:



grupa A

Ajax Amsterdam - SSC Napoli 1:6 (1:3)

Liverpool - Rangers FC 2:0 (1:0)



grupa B

FC Brugge - Atletico Madryt 2:0 (1:0)

FC Porto - Bayer Leverkusen 2:0 (0:0)



grupa C

Bayern Monachium - Viktoria Pilzno 5:0 (3:0)

Inter Mediolan - Barcelona 1:0 (1:0)



grupa D

Olympique Marsylia - Sporting Lizbona 4:1 (3:1)

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0:0