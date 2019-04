United rozgromiony. Liga Mistrzów się oddala

W pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów Manchester United przegrał u siebie z Barceloną 0:1. We wtorek zostanie rozegrany rewanż na Camp Nou. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.

W środku tygodnia United dostał lanie od Barcelony w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i pożegnał się z rozgrywkami. Jeśli podopieczni Ole Gunnara Solskjaera chcą zagrać w kolejnej edycji, to muszą zająć miejsce w pierwszej czwórce. Przed niedzielnym meczem z Evertonem ekipa z Old Trafford miała na koncie 64 punkty i plasowała się na 6. miejscu w tabeli. Wyjazdowa wygrana z The Toffees zapewniłaby im awans na 4. pozycję. Tak się jednak nie stało.

Akrobata Richarlison

Od początku meczu gospodarze rzucili się na rywali i szybko stworzyli kilka sytuacji. W 11. minucie przed szansą stanął Richarlison, ale jego strzał znakomicie obronił David de Gea. Jednak chwilę później hiszpański golkiper nie miał już nic do powiedzenia. Lucas Digne wyrzucił piłkę z autu w szesnastkę, Dominic Calvert-Lewin przedłużył głową, a Brazylijczyk popisał się ekwilibrystycznym strzałem.

Źródło: Getty Images Richarlison strzelił pierwszego gola dla Evertonu

Piłkarze United mieli przewagę w posiadaniu piłki, ale rozgrywali głównie w środkowej strefie boiska i nie potrafili zagrozić bramce Evertonu. Tymczasem zawodnicy Marco Silvy w 28. minucie podwyższyli prowadzenie. Po szybkiej kontrze na mocny strzał z dystansu zdecydował się Gylfi Sigurdsson i piłka wpadła do bramki tuż przy słupku.

Gospodarze prowadzili w pełni zasłużenie. Przyjezdni byli dla nich jedynie tłem. Jak się okazało, nie tylko w pierwszej połowie.

Nokaut

Po przerwie to dalej piłkarze Evertonu nadawali ton boiskowym wydarzeniom, a goście byli statystami. Efekt? W 56. minucie Digne huknął sprzed pola karnego z ponad 20 metrów, a De Gea tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Było 3:0 i stało się jasne, że grający zupełnie bez polotu zespół z Manchesteru nie wywalczy nawet punktu.

Źródło: Getty Images Piłkarze United byli tylko tłem dla zawodników Evertonu

Natomiast wcześniej, prawdopodobnie z powodu stłuczonego żebra, boisko musiał opuścić Richarlison, którego zastąpił Theo Walcott. I to właśnie Anglik strzelił czwartego gola. Skrzydłowy dostał świetne podanie od Sigurdssona, wbiegł w pole karne i uderzeniem na dalszy słupek pokonał bramkarza. Prawdziwy nokaut na Goodison Park.

Honorowe trafienie dla United mógł zanotować Anthony Martial, jednak Francuz przestrzelił z dobrej pozycji. W całym meczu goście oddali zaledwie jeden celny strzał w światło bramki.