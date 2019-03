Po wielu miesiącach Ronaldo powrócił do reprezentacji. Jego nieobecność w meczach Ligi Narodów spowodowana była chęcią, jak najszybszej aklimatyzacji w Turynie. Gdy przyszło jednak do meczów o większą stawkę, kadra mogła liczyć na swoją gwiazdę. W ekipie trenera Fernando Santosa znalazło się też miejsce dla Nelsona Semedo z Barcelony, który w reprezentacji nie występował od ponad roku.

Angielski walec przejechał się po Czechach. Hat-trick Sterlinga W jednym z... czytaj dalej » Dla odmiany Ukraińcy radzić musieli sobie bez kontuzjowanego Andrija Jarmołenki (ścięgno Achillesa). Trener Andrij Szewczenko zdecydował się za to sięgnąć po najlepszego strzelca tamtejszej ligi Juniora Moraesa, który tym samym dołączył w kadrze do innego Brazylijczyka Marlosa.

Przewaga nie wystarczyła

W pierwszej połowie inicjatywa należała do gospodarzy, którzy jednak nie potrafili udokumentować przewagi golem. Gdy już udało im się pokonać obronne zasieki gości, na drodze stawał bramkarz Szachtara Donieck, który w tej części meczu poradził sobie z pięcioma celnymi strzałami. Na szczególne brawa zasłużył w 27. minucie, broniąc niebezpieczny strzał CR7. Nastawieni na grę z kontrataku, Ukraincy ani razu nie zagrozili bramce Ruiego Patricio.

Drugą połowę Portugalczycy rozpoczęli od szybszej gry, ale na ich nieszczęście Piatow znów spisywał się znakomicie. W 57. minucie efektowny strzał z okolic linii pola karnego oddał Andre Silva, ale golkiper popisał się kapitalną paradą.

Mijały minuty, a Ronaldo i spółka wciąż bili głową w mur. Goście cofnęli się jeszcze głębiej, praktycznie eliminując pod swoją bramką zagrożenie. Co więcej, w 85. minucie sami powinni objąć prowadzenie. Do odbitej przez Patricio piłki dopadł wprowadzony dziewięć minut wcześniej Moraes, ale z zaledwie kilku metrów posłał piłkę nad poprzeczkę.

W odpowiedzi w końcówce strzelać próbowali jeszcze William Carvalho i Ronaldo, ale w pierwszym przypadku groźny strzał zza pola karnego był niecelny, a w drugim znów pewnie złapał piłkę Piatow. Osiem celnych strzałów i 59% posiadania piłki nie przełożyło się na zwycięstwo niepokonanej od mistrzostw świata Portugalii.



The European Championship titleholders draw to Ukraine as Ronaldo's return to the Portugal squad ends up scoreless. pic.twitter.com/5SzrSZ7a0d — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 22, 2019

Udana pogoń Luksemburga

Bramki padły dla odmiany na Stade Josy Barthel w Luksemburgu. Od 14. minuty i trafienia Fiodora Cernycha prowadziła Litwa. To jednak nie podcięło skrzydeł gospodarzom, którzy odpowiedzieli golami Leandro Barreiro (45. minuta) i Gersona Rodriguesa (55.). Do 56. minuty wśród gości biegał po boisku Arvydas Novikovas z Jagiellonii Białystok.

Piąta drużyna w grupie B – Serbia – swój pierwszy mecz rozegra 25 marca na wyjeździe z Portugalią.

Wyniki piątkowych spotkań el. ME

Grupa A

Bułgaria - Czarnogóra 1:1 (0:0)

Bramki: dla Bułgarii - Todor Nedelew (82-karny); dla Czarnogóry - Stefan Mugosa (50)

Anglia - Czechy 5:0 (2:0)

Bramki: Raheem Sterling (24, 62, 69), Harry Kane (45+2-karny), Tomas Kalas (84-samob.)

Grupa B

Portugalia - Ukraina 0:0

Luksemburg - Litwa 2:1 (1:1).

Bramki: dla Luksemburga - Leandro Barreiro (45), Gerson Rodrigues (55); dla Litwy - Fiodor Cernych (14).

Grupa H

Mołdawia - Francja 1:4 (0:3)

Bramki: dla Mołdawii - Vladimir Ambros (89); dla Francji - Antoine Griezmann (24), Raphael Varane (27), Olivier Giroud (36), Kylian Mbappe (87)

Andora - Islandia 0:2 (0:1)

Bramki: Birkir Bjarnason (22), Vidar Oern Kjartansson (80)

Albania - Turcja 0:2 (0:1)

Bramki: Burak Yilmaz (21), Hakan Calhanoglu (55)