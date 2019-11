Ronaldo nie traci pewności siebie. "Pobiję wszystkie rekordy w kadrze"

Cristiano Ronaldo po meczu reprezentacji Portugalii, która pokonała 2:0 Luksemburg w eliminacjach do ME 2020.

Ronaldo to maszyna to zdobywania bramek. W niedzielę dorzucił kolejne trafienie dla reprezentacji. Trafienie ważne, bo dające awans na Euro. Portugalia wygrała na wyjeździe z Luksemburgiem 2:0 i zapewniła sobie przepustkę do przyszłorocznego turnieju. Skończyła grupę B na drugim miejscu za Ukrainą.

Obrońcy tytułu męczyli się w Luksemburgu. Awans przyklepał Ronaldo Formalności stało... czytaj dalej » Dla gwiazdora był to 99. gol w kadrze. Już tylko jednego brakuje mu do magicznej bariery, a dziesięciu do dogonienia najlepszego w reprezentacyjnej klasyfikacji strzelców Daei’ego, który w piłkę już nie gra.

Gole przychodzą naturalnie

Po niedzielnym zwycięstwie Ronaldo został zapytany o to, jak chciałby strzelić setnego gola. - Sam nie wiem. Zawsze powtarzam, że moje gole przychodzą naturalnie. Każdy rekord, który pobiłem w reprezentacji, to są rekordy do pobicia. Ja zamierzam pobić je wszystkie – odpowiedział. Dał oczywiście do zrozumienia, że jego kolejnym celem jest prześcignięcie irańskiej legendy.

Jeśli dalej będzie trafiał z taką regularnością, nie powinien mieć problemów. W tym roku strzelił dla Portugalii aż 14 goli.

Musi poczekać do marca

Na kolejne bramki musi jednak poczekać do marca, kiedy jego reprezentacja rozegra kolejne spotkanie. Wtedy też może zostać drugim zawodnikiem w historii kadry, który przebije magiczną granicę 100 bramek.

W karierze zaliczył aż dziewięć hat-tricków dla Portugalii. W niedzielę jak sam przyznał występował z lekkim urazem. Z tego powodu nie grał pełnych 90 minut w ostatnich meczach Juventusu. – Nie jestem na 100 procent zdrowy, dlatego też się oszczędzałem – przyznał Ronaldo.